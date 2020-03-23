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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 22 кві, 2020 10:31
Курс украинской гривны немного снизился, но в целом национальная валюта выглядит достаточно стабильно и торгуется на уровне 27,12 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне мнения экономистов о том, что резкое падение стоимости нефти на мировом рынке в целом является позитивным для Украины (так как она в основном импортирует сырье), но некоторые секторы экономики пострадают. Прежде всего, негативные последствия могут быть зафиксированы для добывающего сектора.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему не отойдет далеко от отметки 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 23 кві, 2020 10:30
Гривна подошла к отметке 27, несмотря на понижение рейтинга Украины
Курс украинской гривны вплотную подошел к психологической отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,02.
Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом.
Агентство отметило, что пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит игнорировать это известие и вскоре может преодолеть отметку в 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:30
Гривна почти не меняется в цене после снижения ставки Нацбанком Украины
Курс украинской гривны мало меняется и по-прежнему держится вблизи отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,1.
Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале.
Вместе с тем, Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%. Он также намерен к концу третьего квартала текущего года покупать на валютном рынке ежедневно по 20 млн долларов, вместо планируемых ранее 50 млн, для пополнения международных резервов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны будет сохраняться вблизи отметки 27 и не уйдет далеко от этого уровня.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:53
Курс украинской гривны по-прежнему не отходит от психологической отметки 27 гривен за евро, торгуясь на уровне 27,12.
Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщение украинских СМИ о том, что министерство финансов страны запретило чиновникам употреблять в публичных коммуникациях на тему о государственном долге слово "дефолт".
Кроме того, Рада, вероятно, в скором времени примет поправки в законопроект, запрещающий возвращение Приватбанка его бывшему владельце Коломойскому.
Можно ожидать, что курс гривны сейчас практически полностью стабилизировался и продолжит такое же движение в ближайшее время, не уходя из коридора 27-27,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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