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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:31

Гривна стабильна на фоне обвала цен на нефть﻿

Курс украинской гривны немного снизился, но в целом национальная валюта выглядит достаточно стабильно и торгуется на уровне 27,12 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне мнения экономистов о том, что резкое падение стоимости нефти на мировом рынке в целом является позитивным для Украины (так как она в основном импортирует сырье), но некоторые секторы экономики пострадают. Прежде всего, негативные последствия могут быть зафиксированы для добывающего сектора.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему не отойдет далеко от отметки 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:30

Гривна подошла к отметке 27

Гривна подошла к отметке 27, несмотря на понижение рейтинга Украины
Курс украинской гривны вплотную подошел к психологической отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,02.
Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом.
Агентство отметило, что пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит игнорировать это известие и вскоре может преодолеть отметку в 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:30

Гривна почти не меняется в цене

Гривна почти не меняется в цене после снижения ставки Нацбанком Украины﻿
Курс украинской гривны мало меняется и по-прежнему держится вблизи отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,1.
Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале.
Вместе с тем, Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%. Он также намерен к концу третьего квартала текущего года покупать на валютном рынке ежедневно по 20 млн долларов, вместо планируемых ранее 50 млн, для пополнения международных резервов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны будет сохраняться вблизи отметки 27 и не уйдет далеко от этого уровня.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:53

Гривна не отходит от отметки 27

Курс украинской гривны по-прежнему не отходит от психологической отметки 27 гривен за евро, торгуясь на уровне 27,12.
Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщение украинских СМИ о том, что министерство финансов страны запретило чиновникам употреблять в публичных коммуникациях на тему о государственном долге слово "дефолт".
Кроме того, Рада, вероятно, в скором времени примет поправки в законопроект, запрещающий возвращение Приватбанка его бывшему владельце Коломойскому.
Можно ожидать, что курс гривны сейчас практически полностью стабилизировался и продолжит такое же движение в ближайшее время, не уходя из коридора 27-27,2 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:36

Гривна вплотную подошла к отметке 27

Гривна вплотную подошла к отметке 27 после того, как был подписан закон о земле
Курс украинской гривны немного подрос, и она вплотную подошла к отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,03.
Такая динамика наблюдается после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли. Он отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки.
Принятие документа является необходимым условием для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит отыгрывать это событие и вскоре сможет пробить психологическую отметку 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:38

Гривна пробила отметку 27

Гривна пробила отметку 27 на заявлениях о выходе Украины на плато по коронавирусу
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 26,94.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений Минздрава Украины о том, что стране удалось избежать стремительного распространения коронавируса, и из-за своевременно введенного карантина Украина уже находится на плато.
По мнению специалистов ведомства, в целом страна движется по оптимистическому сценарию, при котором рост количества больных не превышает 30%, и система здравоохранения справляется с нагрузкой
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько укрепиться и отойдет от отметки 27 гривен за доллар, перейдя в диапазон 26,7-26,9.

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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:34

Гривна преодолела отметку 27

Гривна преодолела отметку 27 в ожидании финансовой помощи Украине от партнеров﻿
Курс украинской гривны после праздника опустился ниже психологической отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 26,94.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 150 млн долларов с целью расширения помощи бедным семьям. Порядка 50 млн долларов из этой суммы будут направлены на борьбу с коронавирусом.
Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита на 130 млн евро оператору объединенной энергосистемы Украины ("Укрэнерго"), чтобы помочь в преодолении кризиса в энергетической отрасли.
Вероятно, на фоне сообщений о финансовой поддержке Украины гривна вскоре продолжит свое укрепление и будет двигаться в диапазоне 26,7-26,9 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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