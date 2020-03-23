Гривна дорожает на новостях о финансовой помощи Украине
Курс украинской гривны еще немного вырос и торгуется с в пятницу на уровне 26,83 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что правительство Украины планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями коронавируса на следующей неделе.
Кроме того, Нацбанк Украины и ЕБРР договорились о валютном свопе в объеме до 500 млн долларов.
При этом международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% и составили 25,69 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны сможет еще несколько укрепиться и постепенно будет двигаться к отметке 26,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club