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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:52

Гривна дорожает на новостях о финансовой помощи Украине

Гривна дорожает на новостях о финансовой помощи Украине
Курс украинской гривны еще немного вырос и торгуется с в пятницу на уровне 26,83 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что правительство Украины планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями коронавируса на следующей неделе.
Кроме того, Нацбанк Украины и ЕБРР договорились о валютном свопе в объеме до 500 млн долларов.
При этом международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% и составили 25,69 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны сможет еще несколько укрепиться и постепенно будет двигаться к отметке 26,5 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:15

Гривна стабильно на фоне заявлений Нацбанка Украины

Курс украинской гривны практически не меняется и торгуется на уровне 26,84 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Нацбанка Украины о том, что он обеспечил бесперебойную работу финансовой системы страны на фоне двух месяцев карантина, который был введен в связи с пандемией коронавируса.
При этом финансовый регулятор отметил, что Украина, как и остальные страны, нуждается в государственных расходах на борьбу с вирусом и поддержание экономики.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему будет держаться вблизи отметки 26,8 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
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З нами з: 28.08.12
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:48

Гривна стабильна

Гривна стабильна на заявлениях Зеленского по кредитным каникулам для бизнеса
Курс украинской гривны остается практически полностью стабильным и держится на уровне 26,84 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает нужным предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом: в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, а также разрешено гулять в парках.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему будет двигаться вблизи отметки 26,8 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 28.08.12
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