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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:52
Гривна дорожает на новостях о финансовой помощи Украине
Курс украинской гривны еще немного вырос и торгуется с в пятницу на уровне 26,83 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что правительство Украины планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями коронавируса на следующей неделе.
Кроме того, Нацбанк Украины и ЕБРР договорились о валютном свопе в объеме до 500 млн долларов.
При этом международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% и составили 25,69 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны сможет еще несколько укрепиться и постепенно будет двигаться к отметке 26,5 гривен за доллар.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:15
Курс украинской гривны практически не меняется и торгуется на уровне 26,84 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Нацбанка Украины о том, что он обеспечил бесперебойную работу финансовой системы страны на фоне двух месяцев карантина, который был введен в связи с пандемией коронавируса.
При этом финансовый регулятор отметил, что Украина, как и остальные страны, нуждается в государственных расходах на борьбу с вирусом и поддержание экономики.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему будет держаться вблизи отметки 26,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:48
Гривна стабильна на заявлениях Зеленского по кредитным каникулам для бизнеса
Курс украинской гривны остается практически полностью стабильным и держится на уровне 26,84 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает нужным предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом: в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, а также разрешено гулять в парках.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему будет двигаться вблизи отметки 26,8 гривны за доллар.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:39
Курс украинской гривны еще несколько укрепился и поднялся к отметке 26,71 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления премьер-министра Украины о том, что он надеется на подписание меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.
МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Вероятно, по мере прогресса в переговорах с МВФ курс гривны продолжит идти наверх и вскоре войдет в диапазон 26,6-26,7 гривны за доллар.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:01
Курс украинской гривны еще несколько вырос и поднялся к отметке 26,71 гривны за доллар после того, как послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали голосование Верховной рады Украины за закон о банковском регулировании, который запрещает возвращение Приватбанка его бывшим владельцам.
Парламент Украины в среду принял законный акт, который сделает невозможным возврат банка бизнесмену Игорю Коломойскому. Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
Вероятно, в ближайшее время гривна еще несколько подорожает и теперь будет стремиться к отметке 26,6 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:18
Гривна растет в цене в ожидании скорой финансовой помощи от Евросоюза
Курс украинской гривны еще укрепился, и она поднялась к отметке 26,68 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений представителя Евросоюза о том, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС.
Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, Евросоюз будет готов к выделению второго транша программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.
Вероятно, в ближайшее время евро продолжит идти наверх и может еще укрепиться - вплоть до отметки 26,5 гривен за доллар.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:53
Гривна стабильная в ожидании Украиной финансовой помощи от ЕС
Курс украинской гривны сохраняет свою стабильность и торгуется на уровне 26,62 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений властей Украины о том, что они
рассчитывают получить макрофинансовую помощь от Евросоюза в ближайшие две недели.
Ранее в офисе президента Украины заявляли, что ожидают от Евросоюза получения 1,2 млрд евро помощи - средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и помогут гарантировать макроэкономическую стабильность страны.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться стабильной и будет двигаться в коридоре 26,6-26,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:01
Гривна дорожает, несмотря на внутренний негатив
Курс украинской гривны еще несколько укрепился и торгуется на уровне 26,56 гривны за доллар, несмотря на заявления властей Украины, что банковская система страны так и не восстановилась после оздоровительных мероприятий, начатых в 2014 году, и находится в ещё более худшем состоянии, чем тогда, из-за отсутствия существенных реформ.
Кроме того, премьер-министр Украины сообщил, что за полтора месяца карантина из-за коронавируса COVID-19 в стране стали безработными 200 тысяч человек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свой рост, несмотря на внутренний негатив. Можно ожидать, что она будет стремиться к отметке 26,5 гривен за евро.
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