Гривна стабильна в ожидании Украиной помощи от МВФ
Курс украинской гривны остается стабильным и находится на отметке 26,74 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 5 млрд долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банковском регулировании, который запрещает возвращение Приватбанка его бывшим владельцам, что было требованием для получения финансовой помощи от МВФ.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6-26,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club