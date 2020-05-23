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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:44
Гривна стабильна в ожидании Украиной помощи от МВФ
Курс украинской гривны остается стабильным и находится на отметке 26,74 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 5 млрд долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банковском регулировании, который запрещает возвращение Приватбанка его бывшим владельцам, что было требованием для получения финансовой помощи от МВФ.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6-26,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:25
Гривна идет к отметке 27 при предполагаемых больших убытках экономики Украины от коронавируса
Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился к отметке 26,89 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне подсчетов экспертов, которые полагают, что убытки экономики Украины от введения карантина из-за коронавируса могут составлять 53,5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит слабеть и теперь будет стремиться вниз к отметке 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:58
Гривна идет к отметке 27 на ожиданиях резкого падения ВВП Украины
Курс украинской гривны еще несколько сократился, и она торгуется на уровне 26,89 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления властей Украины о том, что страна сможет полностью отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) через три-четыре года,.
Украина и МВФ 22 мая достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ в общей сложности к 5 млрд долларов.
Вместе с тем, озвучиваются мнения, что падение ВВП Украины в этом году на фоне коронавируса составит более 10% и, если не будет радикального изменения экономического курса, страну ждут плачевные результаты.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое снижение и вскоре может опуститься ниже психологической отметки 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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