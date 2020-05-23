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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:44

Гривна стабильна в ожидании Украиной помощи от МВФ

Гривна стабильна в ожидании Украиной помощи от МВФ
Курс украинской гривны остается стабильным и находится на отметке 26,74 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 5 млрд долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банковском регулировании, который запрещает возвращение Приватбанка его бывшим владельцам, что было требованием для получения финансовой помощи от МВФ.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6-26,7 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:25

Гривна идет к отметке 27

Гривна идет к отметке 27 при предполагаемых больших убытках экономики Украины от коронавируса
Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился к отметке 26,89 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне подсчетов экспертов, которые полагают, что убытки экономики Украины от введения карантина из-за коронавируса могут составлять 53,5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит слабеть и теперь будет стремиться вниз к отметке 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:58

Гривна идет к отметке 27

Гривна идет к отметке 27 на ожиданиях резкого падения ВВП Украины﻿
Курс украинской гривны еще несколько сократился, и она торгуется на уровне 26,89 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления властей Украины о том, что страна сможет полностью отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) через три-четыре года,.
Украина и МВФ 22 мая достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ в общей сложности к 5 млрд долларов.
Вместе с тем, озвучиваются мнения, что падение ВВП Украины в этом году на фоне коронавируса составит более 10% и, если не будет радикального изменения экономического курса, страну ждут плачевные результаты.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое снижение и вскоре может опуститься ниже психологической отметки 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:07

Гривна все ближе подходит к отметке 27

Гривна все ближе подходит к отметке 27
Курс гривны еще несколько ослабел, и с утра в среду она торгуется на уровне 26,95 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что кабинет министров Украины на заседании в среду представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на текущий год.
Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое нисходящее движение и вскоре опустится ниже психологической отметки 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:51

Гривна движется у отметки 27 на внешних и внутренних новостя

Гривна движется у отметки 27 на внешних и внутренних новостях
Курс украинской гривны вплотную приблизился к психологической отметке 27 гривен за доллар, и она торгуется на уровне 26,97.
Такая динамика наблюдается после того, как кабинет министров Украины утвердил программу стимулирования экономики до 2022 года, принятую в связи с коронавирусом. Она должна позволить стране выйти на восстановление роста ВВП во втором полугодии.
Кроме того, как заявил глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), банк "был бы счастлив", если бы США вернулись к активному участию в таких проектах как экономическая поддержка Украины.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит движение у отметки 27 гривен за доллар, но в итоге может и удержать этот рубеж.

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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22

Гривна выглядит неуверенно из-за ожиданий падения ВВП Украин

Гривна выглядит неуверенно из-за ожиданий падения ВВП Украины
Курс украинской гривны по-прежнему движется вблизи психологической отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 26,91.
Такая динамика наблюдается после заявлений о том, что кабинет министров Украины допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
Кроме того, Нацбанк Украины ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных на Украине из-за карантина выросло в мае на 48%, до 456,8 тысячи человек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит чувствовать себя достаточно неуверенно и будет по-прежнему двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:09

Гривна дорожает в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ

Гривна дорожает в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ
Курс украинской гривны немного отрос, и она торгуется на уровне 26,9 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений властей Украины о том, что они завершили переговоры с Международным валютным фондом о кредите в рамках новой программы stand-by. Планируется, что стороны подпишут соглашение 5 июня.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны в ожидании скорой помощи от МВФ еще подрастет и будет двигаться в диапазоне 26,8-26,9 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:09

Гривна укрепляется в ожидании первого транша помощи от МВФ

Гривна укрепляется в ожидании первого транша помощи от МВФ
Курс гривны немного подрос, и она торгуется на уровне 26,79 гривны за доллар в ожидании финансовой помощи от Международного валютного фонда. Первый транш 1,9 млрд долларов Украина ожидает 5-6 июня, осенью ожидается 1,6 млрд долларов и в 2021 году еще 1,5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое укрепление по мере поступления новостей относительно перспектив получения поддержки от МВФ.

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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:00

Гривна растет в ожидании новой финансовой помощи от партнеро

Гривна растет в ожидании новой финансовой помощи от партнеров
Курс украинской гривны торгуется достаточно уверенно, и она находится на отметке 26,79 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявлений министерства развития общин и территорий Украины о том, что оно заключило соглашение с Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий. В рамках этого договора Киев рассчитывает получить кредит на 300 млн евро.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шанс продолжить свой рост и вскоре подойдет к коридору 26Ю6-26,7 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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