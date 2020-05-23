Гривна укрепляется в ожидании скорой помощи от МВФ
Курс украинской гривны несколько укрепился, и она торгуется на уровне 26,63 тенге за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня
Вместе с тем, власти Украины оценивают падение ВВП страны в январе-апреле 2020 года на уровне 5%.
Вероятно, в ближайшее время в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ гривна еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club