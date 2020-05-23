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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:20

Гривна укрепляется в ожидании скорой помощи от МВФ

Гривна укрепляется в ожидании скорой помощи от МВФ
Курс украинской гривны несколько укрепился, и она торгуется на уровне 26,63 тенге за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня
Вместе с тем, власти Украины оценивают падение ВВП страны в январе-апреле 2020 года на уровне 5%.
Вероятно, в ближайшее время в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ гривна еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:35

Гривна движется к отметке 26,5

Курс гривны еще несколько вырос и поднялся к отметке 26,58 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщения, что международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%, до 25,37 млрд долларов.
Вместе с тем, позитивным стало известие, что Польша и Украина с 1 июля запускают новое виртуальное соединение своих газовых систем.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шансы на дальнейший рост и теперь будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:15

Гривна замерла в ожидании решения от МВФ

Курс украинской гривны практически не меняется, и она торгуется на уровне 26,58 гривны за доллар в то время, как власти Украины ждут решения от МВФ по оказанию финансовой помощи в стране.
Вероятно, до того времени, как появится какая-то конкретика в этом вопросе, гривна продолжит сохраняться стабильность и будет двигаться вблизи отметки 26,5 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41

Гривна слабеет

Гривна слабеет, несмотря на то, что МВФ одобрил программу помощи Украине
Курс украинской гривны несколько опустился и торгуется на уровне 26,64 гривны за доллар, несмотря на то, что Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов. Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ, который составит 2,1 млрд долларов, что на 200 млн больше, чем планировалось изначально.
Вместе с тем, в МВФ предупредили, что новая программа по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.
Вероятно, в ближайшее время гривна еще несколько ослабеет и теперь будет стремиться к отметке 26,7 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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