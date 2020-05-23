Курс украинской гривны несколько подрос и поднялся к отметке 26,73 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) предполагает выделить второй транш средств в рамках программы stand-by общим объемом 5 млрд долларов в сентябре. Первый транш программы выплат в размере примерно 2,1 млрд долларов уже сделан. Планируется, что миссия МВФ снова приедет в Киев в июле-августе.
Вероятно, на фоне перспектив получения нового транша помощи от МВФ гривна может еще несколько укрепиться и подняться к отметке 26,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club