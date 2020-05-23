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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:03
Курс украинской гривны несколько подрос и поднялся к отметке 26,73 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) предполагает выделить второй транш средств в рамках программы stand-by общим объемом 5 млрд долларов в сентябре. Первый транш программы выплат в размере примерно 2,1 млрд долларов уже сделан. Планируется, что миссия МВФ снова приедет в Киев в июле-августе.
Вероятно, на фоне перспектив получения нового транша помощи от МВФ гривна может еще несколько укрепиться и подняться к отметке 26,7 гривны за доллар.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 08:45
Гривна слабеет за фоне сокращения ВВП Украины за I квартал
Курс украинской гривны немного снизился и находится на уровне 26,73 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что ВВП Украины в первом квартале 2020 года в квартальном выражении уменьшился на 0,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 1,3%.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны еще несколько ослабеет на фоне не очень хороших показателях статистики по экономике США и может опуститься до отметки 26,8 гривны за доллар.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 09:10
Гривна стабильна на фоне планов Минфина Украины по погашению евробондов
Курс гривны остается практически стабильным на отметке 26,73 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне того, что министерство финансов Украины планирует в сентябре потратить 1,4 млрд долларов на погашение евробондов. Ранее также сообщалось, что Украина разместит десятилетние еврооблигации в объеме 1,25 млрд евро с доходностью в размере 4,38% годовых.
Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6% по сравнению с маем, до 2,14 гривны за кубометр.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять относительную стабильность и будет торговаться вблизи отметки 26,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 24 чер, 2020 10:46
Гривна дорожает на планах правительства Украины снизить ставки по ипотеке
Курс украинской гривны несколько укрепился и поднялся до уровня 26,58 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне решения правительство Украины вскоре снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых.
Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что приоритет правительства – сократить ставки по ипотеке до 10% годовых уже в этом году.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько укрепиться и подойдет к отметке 26,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 25 чер, 2020 10:50
Гривна колеблется после появления интереса у арабского фонда к украинским предприятиям
Курс украинской гривны несколько снизился и опустился к отметке 26,69 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается после того, как суверенный фонд ОАЭ Mubadala заинтересовался приватизацией семи украинских предприятий.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и будет двигаться в диапазоне 25,5-26,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:45
Гривна дешевеет на данных о росте госдолга Украины
Курс украинской гривны еще немного снизился и торгуется на уровне 26,73 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что госдолг Украины в мае вырос на 0,83%, до 82,12 млрд долларов.
Украина в текущем году должна выплатить 16,4 млрд долларов по долгам, а пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 млрд.
Вероятно, в ближайшей перспективе, отыгрывая сообщение об увеличении госдолга, гривна может еще несколько ослабеть и будет стремиться к отметке 26,8 гривны за доллар.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:02
Гривна пробила отметку 27 из-за отставки главы Нацбанка Украины
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 27 гривен за доллар и опустился к уровню 27,15 после новостей об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия. Вместе с тем, Смолий заявил, что валютные колебания, вызванные его заявлением об отставке, удалось погасить путём интервенций.
Кроме того, что известно, что Украина рассчитывает до конца июля подписать документ о получении помощи в 1,2 млрд евро от ЕС, несмотря на смену главы Нацбанка.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет несколько восстановить позиции и вернет себе отметку 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:57
Гривна восстанавливается на заявлениях представителя Нацбанка Украины
Курс украинской гривны вновь вернул себе психологическую отметку 27 гривен за доллар и торгуется на уровне 26,95. Такая динамика наблюдается после сообщения главы совета Нацбанка Украины о том, что фундаментальных оснований для девальвации курса гривны сейчас нет.
Ранее национальная валюта незначительно подешевела на фоне заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Сам Смолий позднее заявил, что валютные колебания, вызванные его заявлением об отставке, удалось погасить путем интервенций.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько вырасти в цене и войдет в диапазон 26,8-26,9 гривны за доллар.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:13
Гривна стабилизировалась на новостях о финансовой помощи от ЕС
Курс гривны стабилизировался и торгуется на отметке 26,94 гривны за доллар на сообщениях о том, что Украина получила 11,5 млн евро помощи от Еврокомиссии на реформирование госуправления.
Вместе с тем, премьер-министр страны заявил, что консолидированный госдолг Украины колеблется в районе 80 млрд долларов, но рисков в этом нет.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит смотреться относительно стабильно и будет двигаться вблизи отметки 26,9 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:19
Гривна относительно стабильна на улучшении прогнозов по экономике Украины
Курс украинской гривны по-прежнему движется вблизи психологической отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 26,95. Такая динамика наблюдается на фоне заявления министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что страна начала выходить из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса в мире. Он ожидает падения экономики по итогам года на уровне 4,8%.
Национальный банк Украины ранее прогнозировал сокращение ВВП страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%.
Вероятно, в ближайшее время гривна может несколько укрепить свои позиции и будет стремиться к отметке 26,9 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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