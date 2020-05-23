Гривна стабильна на заявлениях МВФ о политике Нацбанка Украины
Курс украинской гривны продолжает смотреться стабильно и держится на отметке 26,94 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Международного валютного фонда (МВФ), который считает, что руководство Нацбанка Украины эффективно проводило денежно-кредитную и финансовую политику и надеется на продолжение этого направления при новом главе регулятора.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет двигаться вблизи отметки 26,9 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club