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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:00

Гривна стабильна на заявлениях МВФ о политике Нацбанка Украи

Гривна стабильна на заявлениях МВФ о политике Нацбанка Украины
Курс украинской гривны продолжает смотреться стабильно и держится на отметке 26,94 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Международного валютного фонда (МВФ), который считает, что руководство Нацбанка Украины эффективно проводило денежно-кредитную и финансовую политику и надеется на продолжение этого направления при новом главе регулятора.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет двигаться вблизи отметки 26,9 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:50

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:26

Гривна колеблется на фоне рекордного импорта газа из ЕС

Гривна колеблется на фоне рекордного импорта газа из ЕС
Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился ниже психологической отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,06.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что импорт газа в Украину из Евросоюза достиг 70 млн кубометров в сутки, это что является рекордным показателем с 2014 года.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свои колебания и будет по-прежнему двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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