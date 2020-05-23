Гривна стабильна на заявлениях МВФ о политике Нацбанка Украины Курс украинской гривны продолжает смотреться стабильно и держится на отметке 26,94 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Международного валютного фонда (МВФ), который считает, что руководство Нацбанка Украины эффективно проводило денежно-кредитную и финансовую политику и надеется на продолжение этого направления при новом главе регулятора. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет двигаться вблизи отметки 26,9 гривны за доллар.
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Гривна колеблется на фоне рекордного импорта газа из ЕС Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился ниже психологической отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,06. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что импорт газа в Украину из Евросоюза достиг 70 млн кубометров в сутки, это что является рекордным показателем с 2014 года. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свои колебания и будет по-прежнему двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна слабеет и стремится к отметке 27,2 Курс украинской гривны еще несколько снизился, и она торгуется на отметке 27,13 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как премьер Украины Денис Шмыгаль призвал французский бизнес принять участие в приватизации украинских госпредприятий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в стране. Позже глава государства уточнил, что приватизация стартует после завершения эпидемии коронавируса. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под некоторым давлением и продолжит движение в диапазоне 27,1-27,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна дорожает на фоне ожидания кандидатуры нового главы Нацбанка Украины Курс украинской гривны немного укрепился и торгуется на уровне 27,06 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен до конца недели внести в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка. В свою очередь глава МВФ напомнила Зеленскому, что независимость Нацбанка — неприемлемое условие для получения Украиной кредитов от фонда. Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько подорожать и приблизится к отметке 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial