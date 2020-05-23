Гривна стабильна на заявлениях МВФ о политике Нацбанка Украины Курс украинской гривны продолжает смотреться стабильно и держится на отметке 26,94 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Международного валютного фонда (МВФ), который считает, что руководство Нацбанка Украины эффективно проводило денежно-кредитную и финансовую политику и надеется на продолжение этого направления при новом главе регулятора. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет двигаться вблизи отметки 26,9 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Гривна колеблется на фоне рекордного импорта газа из ЕС Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился ниже психологической отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,06. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что импорт газа в Украину из Евросоюза достиг 70 млн кубометров в сутки, это что является рекордным показателем с 2014 года. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свои колебания и будет по-прежнему двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна слабеет и стремится к отметке 27,2 Курс украинской гривны еще несколько снизился, и она торгуется на отметке 27,13 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как премьер Украины Денис Шмыгаль призвал французский бизнес принять участие в приватизации украинских госпредприятий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в стране. Позже глава государства уточнил, что приватизация стартует после завершения эпидемии коронавируса. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под некоторым давлением и продолжит движение в диапазоне 27,1-27,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна дорожает на фоне ожидания кандидатуры нового главы Нацбанка Украины Курс украинской гривны немного укрепился и торгуется на уровне 27,06 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен до конца недели внести в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка. В свою очередь глава МВФ напомнила Зеленскому, что независимость Нацбанка — неприемлемое условие для получения Украиной кредитов от фонда. Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько подорожать и приблизится к отметке 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна слабеет после предложения Зеленским нового главы Нацбанка Курс украинской гривны несколько ослабел, и она торгуется на уровне 27,12 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на заявления вице-премьера страны, которая считает, что Украина точно станет членом Европейского союза, это лишь вопрос времени. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру на пост главы Нацбанка - председателя Укргазбанка Кирилла Шевченко. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит чувствовать себя достаточно неуверенно и будет двигаться в диапазоне 27-27,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна просела после назначения нового главы Нацбанка Украины Курс украинской гривны довольно сильно просел, и она торгуется на уровне 27,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского назначила председателя Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка страны. Вероятно, в ближайшее время, отыгрывая эту новость, гривна продолжит слабеть и может опуститься до уровня 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна стремится к отметке 27,5 из-за сложной ситуации с коронавирусом Курс украинской гривны еще ослабел, и она торгуется на отметке 27,43 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне по-прежнему довольно сложной ситуации с коронавирусом в Украине. В частности, вспышку зафиксировали в селе Рыбаковка Николаевской области на юге страны. А общее число заболевших коронавирусом в Украине выросло до почти 59 тысяч человек. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит смотреться довольно слабо и будет стремиться к отметке 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна может укрепиться на заявлениях нового главы Нацбанка Украины Курс украинской гривны еще припал, и она торгуется на уровне 27,65 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на заявления нового главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко о том, что колебания гривны находятся в пределах нормы, и регулятор последнюю неделю не выходил с интервенциями на рынок. Он также полагает, что Глава МВФ и Всемирный банк не будут задерживать кредиты для Украины, а Нацбанк будет держать курс на политическую независимость. Вероятно, после некоторых колебаний курс гривны на фоне заявлений главы Нацбанка может несколько скорректироваться наверх и вернется к отметке 27,6 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial