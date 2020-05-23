Гривна все ближе подходит к отметке 28
Курс украинской гривны еще сильнее приблизился к психологической отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,86. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился с представителями МВФ и пообещал выполнить все обязательства перед фондом в установленный срок.
Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не видит рисков закрытия бизнеса в стране из-за карантина.
Вероятно, в ближайшее время гривна все же подойдет к уровню 28 гривен за доллар и не исключено, что перешагнет через него.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club