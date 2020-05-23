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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:38

Гривна все ближе подходит к отметке 28﻿

Гривна все ближе подходит к отметке 28﻿
Курс украинской гривны еще сильнее приблизился к психологической отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,86. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился с представителями МВФ и пообещал выполнить все обязательства перед фондом в установленный срок.
Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не видит рисков закрытия бизнеса в стране из-за карантина.
Вероятно, в ближайшее время гривна все же подойдет к уровню 28 гривен за доллар и не исключено, что перешагнет через него.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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