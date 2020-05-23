Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:27

Гривна подрастает на фоне интервенций Нацбанка Украины

Курс украинской гривны немного подрос, и она торгуется на уровне 27,79 гривны за доллар после того, как Национальный банк Украины оставил без изменений учетную ставку на уровне 6% годовых.

Регулятор также сообщил, что за последние три дня для сглаживания колебаний курса валют продал на рынке порядка 350 млн долларов.

Вместе с тем, Нацбанк ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом он прогнозирует рост международных резервов с 25,5 млрд долларов до около 30 млрд к концу 2020 года и до 32-33 млрд долларов в следующие годы.

Еще один позитивный фактор для гривны заключается в сообщениях о том, что Украина размещает еврооблигации с погашением в марте 2033 года в объеме 2 млрд долларов с доходностью в размере 7,25% годовых.

Вероятно, на фоне заявлений Нацбанка Украины гривна сможет еще несколько подрасти и в ближайшее время будет стремиться к отметке 27,5 гривен за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club

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