Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:04

Цены на золото идут на рекорд: время действовать!



В условиях текущего коронавирусного кризиса только один актив сохраняет полный иммунитет. И хотя акции технических компаний и сервисов доставки в последние месяцы приносили неплохой доход, все они, однако, находились под влиянием изначального медвежьего тренда и имели свои взлеты и падения. Золото же оставалось постоянным победителем с момента начала пандемического спада. Неудивительно: будучи безусловной безопасной гаванью, золото исключительно хорошо показало себя во время пандемии. Многие инвесторы, которые по стандартным правилам торговли пошли на хеджирование еще в марте, были щедро вознаграждены за веру в золото.



В начале марта драгоценный металл торговался по цене около 1570 долларов за тройскую унцию, однако за последующие месяцы он вырос почти на 30%, и даже зафиксировал новые исторические максимумы на этой неделе. Во время впечатляющего ралли за последние две недели цена на золото выросла с 1810,00 долларов до беспрецедентных 1959,00 долларов сегодня (30/07/2020). Не имея понимания о сроках кризиса в настоящее время, мы вполне можем ожидать еще больших максимумов XAUUSD. По правде говоря, прорыв выше нового психологического сопротивления в 2000 долларов кажется почти неизбежным, если жизнеспособная вакцина не поступит в продажу через несколько недель.



Между тем, многие инвесторы задаются вопросом, как реагировать на текущую нестабильную ситуацию. Рынок золота сейчас действительно находится на острие ножа; никто не знает, куда цены могут пойти в следующие несколько недель.

Время совершать верные действия



Возможно, вы чувствуете, что в золотом резервуаре все еще есть топливо, и хотели бы воспользоваться этой возможностью до того, как COVID-19 будет окончательно изгнан, и доверие к рисковым активам вернется к нормальному уровню. Или, может быть, глядя на прогресс, достигнутый такими компаниями как Moderna и Pfizer, вы думаете, что цена на желтый металл завышена, и тренд может измениться в любой день. Независимо от ваших прогнозов по золоту, вы всегда найдете прекрасные возможности для торговли с Forex Club. Считаете ли вы, что цена будет расти, или, наоборот, падать – в любом случае вы можете проверить свою удачу на коротких или длинных позициях.



Если вы решили инвестировать в золото, у нас есть хорошие новости для вас. С сегодняшнего дня (30.07.2020) Forex Club на две недели снижает комиссию на торговлю золотом на целых 20% для трейдеров MT4, MT5 и Libertex! Это означает, что наша и без того выгодная комиссия в 0,02% на платформе Libertex составит всего 0,016% в течение всего периода акции. Мы также значительно сократили спреды на золото: стандартные спреды на счетах MT4-MT5 Instant Execution составляют в среднем 38-42 пункта, а в период акции они будут сокращены до 30-35 пунктов. Пользователи счетов MT4-MT5 Market Execution получат еще более выгодное предложение: стандартные спреды 34-38 пунктов будут сокращены до небывалых 26-31 пунктов (с комиссией 4 доллара за лот).



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