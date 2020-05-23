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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:38

Гривна все ближе подходит к отметке 28﻿

Гривна все ближе подходит к отметке 28﻿
Курс украинской гривны еще сильнее приблизился к психологической отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,86. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился с представителями МВФ и пообещал выполнить все обязательства перед фондом в установленный срок.
Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не видит рисков закрытия бизнеса в стране из-за карантина.
Вероятно, в ближайшее время гривна все же подойдет к уровню 28 гривен за доллар и не исключено, что перешагнет через него.

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:27

Гривна подрастает на фоне интервенций Нацбанка Украины

Гривна подрастает на фоне интервенций Нацбанка Украины
Курс украинской гривны немного подрос, и она торгуется на уровне 27,79 гривны за доллар после того, как Национальный банк Украины оставил без изменений учетную ставку на уровне 6% годовых.
Регулятор также сообщил, что за последние три дня для сглаживания колебаний курса валют продал на рынке порядка 350 млн долларов.
Вместе с тем, Нацбанк ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом он прогнозирует рост международных резервов с 25,5 млрд долларов до около 30 млрд к концу 2020 года и до 32-33 млрд долларов в следующие годы.
Еще один позитивный фактор для гривны заключается в сообщениях о том, что Украина размещает еврооблигации с погашением в марте 2033 года в объеме 2 млрд долларов с доходностью в размере 7,25% годовых.
Вероятно, на фоне заявлений Нацбанка Украины гривна сможет еще несколько подрасти и в ближайшее время будет стремиться к отметке 27,5 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:37

Гривна стабилизировалась

Гривна стабилизировалась после размещения Украины евробондов на $2 млрд
Курс украинской гривны смотрится относительно стабильно и торгуется на уровне 27,86 гривны за доллар после того, как Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму 2 млрд долларов под 7,253% годовых.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном возвращении страны на внешний рынок капитала.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 гривны за доллар, но не исключен и поход к отметке 28.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:45

Гривна прервала период падения и стремится к отметке 27,5

Гривна прервала период падения и стремится к отметке 27,5
Курс украинской гривны с утра во вторник смог немного укрепиться и поднялся до отметки 27,7 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на обвинения некоторых украинских политиков в адрес кабмина Украины в том, что правительство виновато в падении промышленности, и нынешняя политика ведет страну к экономическому и социальному краху.
Вместе с тем, гривну поддерживают заявления властей страны о том, что Украина не видит необходимости в импорте электроэнергии до конца 2021 года, в том числе из России и Белоруссии.
Вероятно, после нескольких дней падения гривна теперь будет корректироваться наверх и войдет в диапазон 27,5-27,7 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:26

Гривна стабильна

Гривна стабильна на фоне поступающих на рынок противоречивых новостей
Курс украинской гривны с утра в среду несколько стабилизировался и торгуется на уровне 27,74 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что министерство финансов Украины во вторник привлекло 386 млн долларов от размещения облигаций внутреннего госзайма.
Кроме того, "Оператор ГТС Украины" рассматривает возможность использования украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода в Евросоюз.
Вместе с тем, негативом для гривны стало заявление одного из политиков о том, что отрасль животноводства в Украине находится на грани коллапса и переживает глубокий кризис.
Вероятно, в ближайшее время при поступающих на рынок противоречивых новостях гривна продолжит сохранять стабильность и будет двигаться вблизи отметки 27,7 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29

Гривна укрепляется на прогнозах по росту ВВП Украины﻿

Гривна укрепляется на прогнозах по росту ВВП Украины﻿
Курс украинской гривны вновь несколько подрос, и она торгуется на уровне 27,64 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития страны до 2024 года, согласно которому рост украинского ВВП в 2021 году составит 4,6%, в 2022 году - 4,3% и в 2023 году 4,7%.
Вместе с тем, стало известно, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте в июне вырос на 3,85% - до 85,01 млрд долларов.
Кроме того, крупнейшая авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" потеряла около 60 млн долларов из-за карантина, введенного в Украине из-за вспышки коронавируса.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько подрасти, но, вероятно, будет оставаться под давлением ряда негативных новостей и не выйдет из диапазона 27,6-27,7 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:26

Гривна колеблется

Гривна колеблется на новостях о возможной военной помощи Украине от США﻿
Курс украинской гривны с утра в пятницу вновь немного сдал позиции и опустился до отметки 27,7 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов Украине на военную помощь. Кроме того, дополнительно документ предусматривает выделение 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.
Документ также требует, чтобы администрация США назначила специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовала диалогу между черноморскими странами. Помимо этого, законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,6-27,8 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:04

Цены на золото идут на рекорд: время действовать!

Цены на золото идут на рекорд: время действовать!

В условиях текущего коронавирусного кризиса только один актив сохраняет полный иммунитет. И хотя акции технических компаний и сервисов доставки в последние месяцы приносили неплохой доход, все они, однако, находились под влиянием изначального медвежьего тренда и имели свои взлеты и падения. Золото же оставалось постоянным победителем с момента начала пандемического спада. Неудивительно: будучи безусловной безопасной гаванью, золото исключительно хорошо показало себя во время пандемии. Многие инвесторы, которые по стандартным правилам торговли пошли на хеджирование еще в марте, были щедро вознаграждены за веру в золото.

В начале марта драгоценный металл торговался по цене около 1570 долларов за тройскую унцию, однако за последующие месяцы он вырос почти на 30%, и даже зафиксировал новые исторические максимумы на этой неделе. Во время впечатляющего ралли за последние две недели цена на золото выросла с 1810,00 долларов до беспрецедентных 1959,00 долларов сегодня (30/07/2020). Не имея понимания о сроках кризиса в настоящее время, мы вполне можем ожидать еще больших максимумов XAUUSD. По правде говоря, прорыв выше нового психологического сопротивления в 2000 долларов кажется почти неизбежным, если жизнеспособная вакцина не поступит в продажу через несколько недель.

Между тем, многие инвесторы задаются вопросом, как реагировать на текущую нестабильную ситуацию. Рынок золота сейчас действительно находится на острие ножа; никто не знает, куда цены могут пойти в следующие несколько недель.
Время совершать верные действия

Возможно, вы чувствуете, что в золотом резервуаре все еще есть топливо, и хотели бы воспользоваться этой возможностью до того, как COVID-19 будет окончательно изгнан, и доверие к рисковым активам вернется к нормальному уровню. Или, может быть, глядя на прогресс, достигнутый такими компаниями как Moderna и Pfizer, вы думаете, что цена на желтый металл завышена, и тренд может измениться в любой день. Независимо от ваших прогнозов по золоту, вы всегда найдете прекрасные возможности для торговли с Forex Club. Считаете ли вы, что цена будет расти, или, наоборот, падать – в любом случае вы можете проверить свою удачу на коротких или длинных позициях.

Если вы решили инвестировать в золото, у нас есть хорошие новости для вас. С сегодняшнего дня (30.07.2020) Forex Club на две недели снижает комиссию на торговлю золотом на целых 20% для трейдеров MT4, MT5 и Libertex! Это означает, что наша и без того выгодная комиссия в 0,02% на платформе Libertex составит всего 0,016% в течение всего периода акции. Мы также значительно сократили спреды на золото: стандартные спреды на счетах MT4-MT5 Instant Execution составляют в среднем 38-42 пункта, а в период акции они будут сокращены до 30-35 пунктов. Пользователи счетов MT4-MT5 Market Execution получат еще более выгодное предложение: стандартные спреды 34-38 пунктов будут сокращены до небывалых 26-31 пунктов (с комиссией 4 доллара за лот).

С уникальной акцией на торговлю золотом, стартующей сегодня, еще не было лучшего момента, чтобы начать торговать. Присоединяйтесь к трейдерам Forex Club прямо сейчас!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:49

Гривна слабеет на падении прибыли украинских банков

Гривна слабеет на падении прибыли украинских банков
Курс украинской гривны держится вблизи уровня 27,7 гривны за доллар, торгуясь на отметке 27,72. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что прибыль украинских банков за I полугодие 2020 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В январе-июне 2020 платежеспособные банки получили 859 тысяч долларов чистой прибыли. По состоянию на 1 июля из 75 банков только 59 были прибыльными, остальные же 16 получили убытки.
Давление на курс гривны продолжает оказывать и сложная ситуация с коронавирусом в Украине. Число выявленных случаев заболевания в стране за последние сутки выросло на 1112, скончались еще 16 человек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит смотреться не очень уверенно и может опуститься к отметке 27,8 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:09

Гривна слабеет после очередного захвата заложников в Киеве﻿

Гривна слабеет после очередного захвата заложников в Киеве﻿
Курс украинской гривны несколько припал, и она торгуется на уровне 27,87 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне очередной попытки захвата заложников.
Накануне гражданин Узбекистана взял в заложники руководителя отделения украинского банка, которое находится в бизнес-центре в центре Киева. Мужчина угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. Спецоперация по его задержанию длилась несколько часов и завершилась успешно, оказалось, что это психически нездоровый человек.
Кроме того, давление на курс гривны оказывает и по-прежнему напряженная ситуация с коронавирусом в Украине. Число заболевших растет, что приводит к необходимости усиливать карантинные меры в некоторых регионах страны.
Вероятно, в ближайшее время национальная валюта продолжит ослаблять позиции и постепенно дойдет до отметки 28 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club 
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