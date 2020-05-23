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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:38
Гривна все ближе подходит к отметке 28
Курс украинской гривны еще сильнее приблизился к психологической отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,86. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился с представителями МВФ и пообещал выполнить все обязательства перед фондом в установленный срок.
Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не видит рисков закрытия бизнеса в стране из-за карантина.
Вероятно, в ближайшее время гривна все же подойдет к уровню 28 гривен за доллар и не исключено, что перешагнет через него.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:27
Гривна подрастает на фоне интервенций Нацбанка Украины
Курс украинской гривны немного подрос, и она торгуется на уровне 27,79 гривны за доллар после того, как Национальный банк Украины оставил без изменений учетную ставку на уровне 6% годовых.
Регулятор также сообщил, что за последние три дня для сглаживания колебаний курса валют продал на рынке порядка 350 млн долларов.
Вместе с тем, Нацбанк ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом он прогнозирует рост международных резервов с 25,5 млрд долларов до около 30 млрд к концу 2020 года и до 32-33 млрд долларов в следующие годы.
Еще один позитивный фактор для гривны заключается в сообщениях о том, что Украина размещает еврооблигации с погашением в марте 2033 года в объеме 2 млрд долларов с доходностью в размере 7,25% годовых.
Вероятно, на фоне заявлений Нацбанка Украины гривна сможет еще несколько подрасти и в ближайшее время будет стремиться к отметке 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 27 лип, 2020 08:37
Гривна стабилизировалась после размещения Украины евробондов на $2 млрд
Курс украинской гривны смотрится относительно стабильно и торгуется на уровне 27,86 гривны за доллар после того, как Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму 2 млрд долларов под 7,253% годовых.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном возвращении страны на внешний рынок капитала.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 гривны за доллар, но не исключен и поход к отметке 28.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:45
Гривна прервала период падения и стремится к отметке 27,5
Курс украинской гривны с утра во вторник смог немного укрепиться и поднялся до отметки 27,7 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на обвинения некоторых украинских политиков в адрес кабмина Украины в том, что правительство виновато в падении промышленности, и нынешняя политика ведет страну к экономическому и социальному краху.
Вместе с тем, гривну поддерживают заявления властей страны о том, что Украина не видит необходимости в импорте электроэнергии до конца 2021 года, в том числе из России и Белоруссии.
Вероятно, после нескольких дней падения гривна теперь будет корректироваться наверх и войдет в диапазон 27,5-27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:26
Гривна стабильна на фоне поступающих на рынок противоречивых новостей
Курс украинской гривны с утра в среду несколько стабилизировался и торгуется на уровне 27,74 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что министерство финансов Украины во вторник привлекло 386 млн долларов от размещения облигаций внутреннего госзайма.
Кроме того, "Оператор ГТС Украины" рассматривает возможность использования украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода в Евросоюз.
Вместе с тем, негативом для гривны стало заявление одного из политиков о том, что отрасль животноводства в Украине находится на грани коллапса и переживает глубокий кризис.
Вероятно, в ближайшее время при поступающих на рынок противоречивых новостях гривна продолжит сохранять стабильность и будет двигаться вблизи отметки 27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29
Гривна укрепляется на прогнозах по росту ВВП Украины
Курс украинской гривны вновь несколько подрос, и она торгуется на уровне 27,64 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития страны до 2024 года, согласно которому рост украинского ВВП в 2021 году составит 4,6%, в 2022 году - 4,3% и в 2023 году 4,7%.
Вместе с тем, стало известно, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте в июне вырос на 3,85% - до 85,01 млрд долларов.
Кроме того, крупнейшая авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" потеряла около 60 млн долларов из-за карантина, введенного в Украине из-за вспышки коронавируса.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько подрасти, но, вероятно, будет оставаться под давлением ряда негативных новостей и не выйдет из диапазона 27,6-27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:26
Гривна колеблется на новостях о возможной военной помощи Украине от США
Курс украинской гривны с утра в пятницу вновь немного сдал позиции и опустился до отметки 27,7 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов Украине на военную помощь. Кроме того, дополнительно документ предусматривает выделение 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.
Документ также требует, чтобы администрация США назначила специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовала диалогу между черноморскими странами. Помимо этого, законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,6-27,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:04
Цены на золото идут на рекорд: время действовать!
В условиях текущего коронавирусного кризиса только один актив сохраняет полный иммунитет. И хотя акции технических компаний и сервисов доставки в последние месяцы приносили неплохой доход, все они, однако, находились под влиянием изначального медвежьего тренда и имели свои взлеты и падения. Золото же оставалось постоянным победителем с момента начала пандемического спада. Неудивительно: будучи безусловной безопасной гаванью, золото исключительно хорошо показало себя во время пандемии. Многие инвесторы, которые по стандартным правилам торговли пошли на хеджирование еще в марте, были щедро вознаграждены за веру в золото.
В начале марта драгоценный металл торговался по цене около 1570 долларов за тройскую унцию, однако за последующие месяцы он вырос почти на 30%, и даже зафиксировал новые исторические максимумы на этой неделе. Во время впечатляющего ралли за последние две недели цена на золото выросла с 1810,00 долларов до беспрецедентных 1959,00 долларов сегодня (30/07/2020). Не имея понимания о сроках кризиса в настоящее время, мы вполне можем ожидать еще больших максимумов XAUUSD. По правде говоря, прорыв выше нового психологического сопротивления в 2000 долларов кажется почти неизбежным, если жизнеспособная вакцина не поступит в продажу через несколько недель.
Между тем, многие инвесторы задаются вопросом, как реагировать на текущую нестабильную ситуацию. Рынок золота сейчас действительно находится на острие ножа; никто не знает, куда цены могут пойти в следующие несколько недель.
Время совершать верные действия
Возможно, вы чувствуете, что в золотом резервуаре все еще есть топливо, и хотели бы воспользоваться этой возможностью до того, как COVID-19 будет окончательно изгнан, и доверие к рисковым активам вернется к нормальному уровню. Или, может быть, глядя на прогресс, достигнутый такими компаниями как Moderna и Pfizer, вы думаете, что цена на желтый металл завышена, и тренд может измениться в любой день. Независимо от ваших прогнозов по золоту, вы всегда найдете прекрасные возможности для торговли с Forex Club. Считаете ли вы, что цена будет расти, или, наоборот, падать – в любом случае вы можете проверить свою удачу на коротких или длинных позициях.
Если вы решили инвестировать в золото, у нас есть хорошие новости для вас. С сегодняшнего дня (30.07.2020) Forex Club на две недели снижает комиссию на торговлю золотом на целых 20% для трейдеров MT4, MT5 и Libertex! Это означает, что наша и без того выгодная комиссия в 0,02% на платформе Libertex составит всего 0,016% в течение всего периода акции. Мы также значительно сократили спреды на золото: стандартные спреды на счетах MT4-MT5 Instant Execution составляют в среднем 38-42 пункта, а в период акции они будут сокращены до 30-35 пунктов. Пользователи счетов MT4-MT5 Market Execution получат еще более выгодное предложение: стандартные спреды 34-38 пунктов будут сокращены до небывалых 26-31 пунктов (с комиссией 4 доллара за лот).
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:49
Гривна слабеет на падении прибыли украинских банков
Курс украинской гривны держится вблизи уровня 27,7 гривны за доллар, торгуясь на отметке 27,72. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что прибыль украинских банков за I полугодие 2020 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В январе-июне 2020 платежеспособные банки получили 859 тысяч долларов чистой прибыли. По состоянию на 1 июля из 75 банков только 59 были прибыльными, остальные же 16 получили убытки.
Давление на курс гривны продолжает оказывать и сложная ситуация с коронавирусом в Украине. Число выявленных случаев заболевания в стране за последние сутки выросло на 1112, скончались еще 16 человек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит смотреться не очень уверенно и может опуститься к отметке 27,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 04 сер, 2020 09:09
Гривна слабеет после очередного захвата заложников в Киеве
Курс украинской гривны несколько припал, и она торгуется на уровне 27,87 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне очередной попытки захвата заложников.
Накануне гражданин Узбекистана взял в заложники руководителя отделения украинского банка, которое находится в бизнес-центре в центре Киева. Мужчина угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. Спецоперация по его задержанию длилась несколько часов и завершилась успешно, оказалось, что это психически нездоровый человек.
Кроме того, давление на курс гривны оказывает и по-прежнему напряженная ситуация с коронавирусом в Украине. Число заболевших растет, что приводит к необходимости усиливать карантинные меры в некоторых регионах страны.
Вероятно, в ближайшее время национальная валюта продолжит ослаблять позиции и постепенно дойдет до отметки 28 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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