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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:27
Гривна стремится к отметке 28 в ожидании второй волны коронавируса в октябре
Курс украинской гривны держится вблизи отметок 27,7-27,8 гривны за доллар, торгуясь с утра в среду на уровне 27,79. Такая динамика наблюдается после заявлений главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, о том, что министерство здравоохранения Украины готовится ко второй волне коронавируса, которая предположительно будет с октября.
При этом власти Львова отказались ужесточить карантин, несмотря на то, что город попал в "оранжевую" зону. Кабинет министров Украины ранее продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа. Согласно новым правилам, в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, работа учреждений образования, будут закрыты рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Регионы не могут самостоятельно принимать решение об ослаблении карантина.
Еще одной важной новостью для рынка стало сообщение о том, что Украина может получить около восьми миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX со следующего года.
Кроме того, кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под давлением преимущественно негативно развивающейся ситуации с коронавирусом и может постепенно подойти к отметке 28 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:42
Гривна подрастает после принятия стратегии регионального развития Украины
Курс украинской гривны немного подрос и поднялся до отметки 27,69 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития страны до 2027 года. Ее приоритетом является экономическое развитие регионов. В частности, важными мерами станут мероприятия, направленные на формирование связанности и интегрированности страны, стимулирование экономического роста регионов и территорий, а также повышение качества и доступности публичных услуг для населения, в том числе на основе цифровизации.
Так, например, стратегия особенно выделяет горные территории Карпат, побережья Черного и Азовского морей, заповедники, сельские поселения, городские агломерации, территории с центрами экономического развития, приграничные районы, в том числе в Донбассе, а также территории востока Украины и Крым.
Еще одной позитивной новостью для гривны стало сообщение о том, что украинское правительство ограничило сумму годового вознаграждения членов набсовета компании "Нафтогаз Украина" объемом чуть более 106 тысяч долларов на каждого.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит немного подрастать, и теперь его целью является отметка 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
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FOREX CLUB
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- Повідомлень: 2167
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
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