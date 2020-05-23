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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:27
Гривна стремится к отметке 28 в ожидании второй волны коронавируса в октябре
Курс украинской гривны держится вблизи отметок 27,7-27,8 гривны за доллар, торгуясь с утра в среду на уровне 27,79. Такая динамика наблюдается после заявлений главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, о том, что министерство здравоохранения Украины готовится ко второй волне коронавируса, которая предположительно будет с октября.
При этом власти Львова отказались ужесточить карантин, несмотря на то, что город попал в "оранжевую" зону. Кабинет министров Украины ранее продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа. Согласно новым правилам, в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, работа учреждений образования, будут закрыты рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Регионы не могут самостоятельно принимать решение об ослаблении карантина.
Еще одной важной новостью для рынка стало сообщение о том, что Украина может получить около восьми миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX со следующего года.
Кроме того, кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под давлением преимущественно негативно развивающейся ситуации с коронавирусом и может постепенно подойти к отметке 28 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:42
Гривна подрастает после принятия стратегии регионального развития Украины
Курс украинской гривны немного подрос и поднялся до отметки 27,69 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития страны до 2027 года. Ее приоритетом является экономическое развитие регионов. В частности, важными мерами станут мероприятия, направленные на формирование связанности и интегрированности страны, стимулирование экономического роста регионов и территорий, а также повышение качества и доступности публичных услуг для населения, в том числе на основе цифровизации.
Так, например, стратегия особенно выделяет горные территории Карпат, побережья Черного и Азовского морей, заповедники, сельские поселения, городские агломерации, территории с центрами экономического развития, приграничные районы, в том числе в Донбассе, а также территории востока Украины и Крым.
Еще одной позитивной новостью для гривны стало сообщение о том, что украинское правительство ограничило сумму годового вознаграждения членов набсовета компании "Нафтогаз Украина" объемом чуть более 106 тысяч долларов на каждого.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит немного подрастать, и теперь его целью является отметка 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:50
Гривна держится стабильно, несмотря на данные о падении ВВП Украины
Курс украинской гривны остается достаточно стабильным и держится на отметке 27,71 гривны за доллар, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины в I полугодии 2020 года упал на 6,5%,
По итогам января-июня сокращение Сводного индекса производства составило 7,7% (7,3% в январе-мае) и соответственно сокращение объемов ВВП оценены Минэкономики на уровне 6,5% (11% во II квартале 2020 года к II кварталу 2019 года), что несколько меньше, чем ожидалось ранее - падение на уровне 14%.
В апреле Верховная рада внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым на этот год ВВП упадет на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо 5,5%, курс гривны - 29,5 за один доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен (около 11 млрд долларов) или 7,5% ВВП.
Еще одним важным сообщением для рынка стала новость о том, что Украина за семь месяцев текущего года снизила транзит газа на 44% - до 29,8 млрд кубометров.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться относительно стабильной, игнорируя даже не очень благоприятные новости. Можно ожидать ее движения вблизи отметки 27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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