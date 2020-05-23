Гривна стремится к отметке 28 в ожидании второй волны коронавируса в октябре Курс украинской гривны держится вблизи отметок 27,7-27,8 гривны за доллар, торгуясь с утра в среду на уровне 27,79. Такая динамика наблюдается после заявлений главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, о том, что министерство здравоохранения Украины готовится ко второй волне коронавируса, которая предположительно будет с октября. При этом власти Львова отказались ужесточить карантин, несмотря на то, что город попал в "оранжевую" зону. Кабинет министров Украины ранее продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа. Согласно новым правилам, в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, работа учреждений образования, будут закрыты рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Регионы не могут самостоятельно принимать решение об ослаблении карантина. Еще одной важной новостью для рынка стало сообщение о том, что Украина может получить около восьми миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX со следующего года. Кроме того, кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под давлением преимущественно негативно развивающейся ситуации с коронавирусом и может постепенно подойти к отметке 28 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Гривна подрастает после принятия стратегии регионального развития Украины Курс украинской гривны немного подрос и поднялся до отметки 27,69 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития страны до 2027 года. Ее приоритетом является экономическое развитие регионов. В частности, важными мерами станут мероприятия, направленные на формирование связанности и интегрированности страны, стимулирование экономического роста регионов и территорий, а также повышение качества и доступности публичных услуг для населения, в том числе на основе цифровизации. Так, например, стратегия особенно выделяет горные территории Карпат, побережья Черного и Азовского морей, заповедники, сельские поселения, городские агломерации, территории с центрами экономического развития, приграничные районы, в том числе в Донбассе, а также территории востока Украины и Крым. Еще одной позитивной новостью для гривны стало сообщение о том, что украинское правительство ограничило сумму годового вознаграждения членов набсовета компании "Нафтогаз Украина" объемом чуть более 106 тысяч долларов на каждого. Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит немного подрастать, и теперь его целью является отметка 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна держится стабильно, несмотря на данные о падении ВВП Украины Курс украинской гривны остается достаточно стабильным и держится на отметке 27,71 гривны за доллар, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины в I полугодии 2020 года упал на 6,5%, По итогам января-июня сокращение Сводного индекса производства составило 7,7% (7,3% в январе-мае) и соответственно сокращение объемов ВВП оценены Минэкономики на уровне 6,5% (11% во II квартале 2020 года к II кварталу 2019 года), что несколько меньше, чем ожидалось ранее - падение на уровне 14%. В апреле Верховная рада внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым на этот год ВВП упадет на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо 5,5%, курс гривны - 29,5 за один доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен (около 11 млрд долларов) или 7,5% ВВП. Еще одним важным сообщением для рынка стала новость о том, что Украина за семь месяцев текущего года снизила транзит газа на 44% - до 29,8 млрд кубометров. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться относительно стабильной, игнорируя даже не очень благоприятные новости. Можно ожидать ее движения вблизи отметки 27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна стоит вблизи отметки 27,6 на фоне роста международных резервов Украины Курс украинской гривны по-прежнему остается относительно стабильным и держится на отметке 27,63 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после появления сообщения о том, что международные резервы Украины в июле выросли на 1%, до 28,8 млрд долларов. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций, объяснили власти странны. Кроме того, на динамику резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства в течение месяца в размере 1,75 млрд долларов, в том числе 1,128 млрд - от размещения облигаций внешнего государственного займа и 608,2 млн долларов - от продажи облигаций внутреннего госзайма , номинированных в валюте. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1,5 млрд долларов. Вместе с тем, Европейская бизнес ассоциация заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 180 долларов. Вероятно, в ближайшее время гривны не будет совершать резких движений и продолжит колебаться в коридоре 27,6-27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
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Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна держится стабильно, несмотря на риски второй волны коронавируса Курс украинской гривны держится на отметке 27,6 гривны за доллар, несмотря на ряд негативных внутренних факторов. Так, правительство Украины собирается усилить контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса. Кроме того, власти заявили, что на Черновицкую область надвигается вторая волна заболевания, сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области. Все это сопровождается ростом безработицы. Статус безработного за время карантина из-за пандемии получили 406 тысяч украинцев. В свою очередь бывший глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что центробанк страны ожидал пика уровня безработицы из-за пандемии во II квартале этого года. Правительство разработало программу стимулирования экономики страны на фоне угрозы COVID-19, в которую входят кратко- и среднесрочные меры для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 годы. Эти программы включают в себя оптимизацию налоговой нагрузки и администрирования, а также доступное кредитование малого и среднего бизнеса и другие. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит движение у отметки 27,6 гривны за доллар, но будет оставаться под давлением негативных внутренних факторов.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial