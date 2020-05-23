Додано: Сер 05 сер, 2020 09:27

Гривна стремится к отметке 28 в ожидании второй волны коронавируса в октябре

Курс украинской гривны держится вблизи отметок 27,7-27,8 гривны за доллар, торгуясь с утра в среду на уровне 27,79. Такая динамика наблюдается после заявлений главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, о том, что министерство здравоохранения Украины готовится ко второй волне коронавируса, которая предположительно будет с октября.

При этом власти Львова отказались ужесточить карантин, несмотря на то, что город попал в "оранжевую" зону. Кабинет министров Украины ранее продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа. Согласно новым правилам, в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, работа учреждений образования, будут закрыты рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Регионы не могут самостоятельно принимать решение об ослаблении карантина.

Еще одной важной новостью для рынка стало сообщение о том, что Украина может получить около восьми миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX со следующего года.

Кроме того, кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии.

Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под давлением преимущественно негативно развивающейся ситуации с коронавирусом и может постепенно подойти к отметке 28 гривен за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club

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