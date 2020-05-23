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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44
Гривна рвётся наверх на заявлениях главы Нацбанка по сотрудничеству с МВФ
Курс украинской гривны ещё вырос и поднялся к отметке 27,25 гривны за доллар после того, как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о новых сроках получения транша финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Он рассчитывает, что в конце августа будут понятны сроки пересмотра программы с МВФ, второй транш Украина ожидает получить в течение текущего года.
По его словам, сейчас украинские власти успешно движутся в направлении по выполнению положений меморандума с МВФ и находятся в постоянном диалоге как с фондом, так и с другими международными партнерами.
Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.
Согласно меморандуму ожидалось, что за выделением 2,1 млрд долларов после утверждения программы должны последовать четыре транзакции примерно по 700 млн долларов, две из них предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
Глава Нацабнка также заявил, что регулятор не планирует проводить ревизию решений по Приватбанку и продолжит защищать законность решений государства о национализации кредитной организации.
Ещё одна новость для валютного рынка состоит в том, что компания «Нафтогаз Украины» предложила потребителям новый тариф, в рамках которого цена на газ фиксируется на год на уровне месяца, когда был подключен тариф.
Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время продолжит идти наверх и теперь будет стремиться к отметке 27,15 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03
Курс украинской гривны немного припал и опустился к отметке 27,32 гривны за доллар, тогда как ранее национальная валюта поднялась до уровня 27,25.
Такая динамика наблюдается, несмотря на тоо, что президент Украины Владимир Зеленский вновь обсудил с представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проект развития трансъевропейской транспортной сети на общую сумму 900 млн евро.
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ноябре 2019 года подписал финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР на сумму 900 млн евро (450 млн евро - средства Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро - средства ЕБРР). Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта, отметил президент Украины.
По его словам, кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.
Негативом же для гривны стало сообщение о том, что убытки национальной энергетической компании "Укрэнерго" в I полугодии 2020 года составили почти 660,3 млн долларов.
Ключевой причиной слабого финансового результата компании стали расходы, которые она вынуждена покрывать в связи с возложенными на нее специальными обязанностями на рынке электроэнергии.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под некоторым давлением, но вряд ли она опустится ниже отметки 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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