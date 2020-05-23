Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44

Гривна рвётся наверх на заявлениях главы Нацбанка по сотрудничеству с МВФ﻿

Курс украинской гривны ещё вырос и поднялся к отметке 27,25 гривны за доллар после того, как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о новых сроках получения транша финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Он рассчитывает, что в конце августа будут понятны сроки пересмотра программы с МВФ, второй транш Украина ожидает получить в течение текущего года.



По его словам, сейчас украинские власти успешно движутся в направлении по выполнению положений меморандума с МВФ и находятся в постоянном диалоге как с фондом, так и с другими международными партнерами.



Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.



Согласно меморандуму ожидалось, что за выделением 2,1 млрд долларов после утверждения программы должны последовать четыре транзакции примерно по 700 млн долларов, две из них предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.

Глава Нацабнка также заявил, что регулятор не планирует проводить ревизию решений по Приватбанку и продолжит защищать законность решений государства о национализации кредитной организации.

Ещё одна новость для валютного рынка состоит в том, что компания «Нафтогаз Украины» предложила потребителям новый тариф, в рамках которого цена на газ фиксируется на год на уровне месяца, когда был подключен тариф.

Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время продолжит идти наверх и теперь будет стремиться к отметке 27,15 гривны за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex

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