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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44

Гривна рвётся наверх

Гривна рвётся наверх на заявлениях главы Нацбанка по сотрудничеству с МВФ﻿
Курс украинской гривны ещё вырос и поднялся к отметке 27,25 гривны за доллар после того, как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о новых сроках получения транша финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Он рассчитывает, что в конце августа будут понятны сроки пересмотра программы с МВФ, второй транш Украина ожидает получить в течение текущего года.

По его словам, сейчас украинские власти успешно движутся в направлении по выполнению положений меморандума с МВФ и находятся в постоянном диалоге как с фондом, так и с другими международными партнерами.

Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.

Согласно меморандуму ожидалось, что за выделением 2,1 млрд долларов после утверждения программы должны последовать четыре транзакции примерно по 700 млн долларов, две из них предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
Глава Нацабнка также заявил, что регулятор не планирует проводить ревизию решений по Приватбанку и продолжит защищать законность решений государства о национализации кредитной организации.
Ещё одна новость для валютного рынка состоит в том, что компания «Нафтогаз Украины» предложила потребителям новый тариф, в рамках которого цена на газ фиксируется на год на уровне месяца, когда был подключен тариф.
Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время продолжит идти наверх и теперь будет стремиться к отметке 27,15 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03

Гривна слабеет, несмотря о переговорах о помощи Украине от Е

Курс украинской гривны немного припал и опустился к отметке 27,32 гривны за доллар, тогда как ранее национальная валюта поднялась до уровня 27,25.
Такая динамика наблюдается, несмотря на тоо, что президент Украины Владимир Зеленский вновь обсудил с представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проект развития трансъевропейской транспортной сети на общую сумму 900 млн евро.
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ноябре 2019 года подписал финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР на сумму 900 млн евро (450 млн евро - средства Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро - средства ЕБРР). Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта, отметил президент Украины.
По его словам, кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.
Негативом же для гривны стало сообщение о том, что убытки национальной энергетической компании "Укрэнерго" в I полугодии 2020 года составили почти 660,3 млн долларов.
Ключевой причиной слабого финансового результата компании стали расходы, которые она вынуждена покрывать в связи с возложенными на нее специальными обязанностями на рынке электроэнергии.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под некоторым давлением, но вряд ли она опустится ниже отметки 27,4 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:26

Гривна слабеет из-за плохих прогнозов по урожаю в Украине

Гривна слабеет из-за плохих прогнозов по урожаю в Украине
Курс украинской гривны ослабел и опустился к отметке 27,46 гривны за доллар после того, как министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогноз урожая зерновых культур на 2020 год с 72,1 до 70 млн тонн из-за погодных условий.
По словам заместителя главы Минэкономики Тараса Высоцкого, погодные условия последних недель вызвали снижение потенциального урожая кукурузы, а возможно и его потерю.

Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 мон тонн, отметил Высоцкий.

Наибольшие потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская, Одесская и Кировоградская области.
По всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 мон тонн.
Кроме того, негативной новостью для гривны стало сообщение о том, что количество больниц под коронавирус увеличат в Киеве и еще в шести областях Украины из-за роста загруженности коек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит слабеть на неблагоприятных внутренних новостях и может опуститься до отметки 27,5 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:12

Гривна находится по давлением заявлений Минфина

Гривна находится по давлением заявлений Минфина о минимальной зарплате в Украине
Курс гривны по-прежнему стремится у отметке 27,4 гривны за доллар, торгуясь на уровне 27,32.
Такая динамика наблюдается на фоне расчётов минфина, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен (183 доллара) в месяц будет стоить госбюджету Украины 3 млрд гривен (почти 110 млн долларов) за три месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 183 долларов. Европейская бизнес-ассоциация при этом уже заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса (ЕСВ).

Ранее кабмин Украины также утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с 1 сентября до 5 тысяч гривен, с января 2021 года – до 6 тысяч (219,6 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (237,6 доллара).
Ещё одним фактором влияния на гривну стало заявление Ассоциации газодобывающих компаний, что Украина может потерять от 450 млн до 1,5 млрд долларов прямых инвестиций в газодобычу из-за бездействия государства по заключению соглашений о разделе продукции по девяти нефтегазовым участкам.
Вероятно, гривна в ближайшее время продолжит находиться под некоторым давлением и будет по-прежнему близка к отметке 27,4 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:32

Гривна может подрасти на заявлениях представителя Евросоюза

Гривна может подрасти на заявлениях представителя Евросоюза
Курс украинской гривны после выходных держится вблизи отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,46.
Такая динамика наблюдается, в частности, после того, как Федеральная комиссия США по международной торговле приняла решение продолжить антидемпинговое расследование в отношении поставок ряда видов труб в том числе и из Украины, признав, что они наносят ущерб американской индустрии.
Вместе с тем, позитивное влияние на гривну оказал тот факт, что премьер Украины и глава МИД Германии обсудили обновление соглашения об ассоциации с ЕС. Немецкий представитель отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца 2020 года.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шансы на некоторый рост и может подойти к отметке 27,4 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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