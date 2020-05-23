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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44
Гривна рвётся наверх на заявлениях главы Нацбанка по сотрудничеству с МВФ
Курс украинской гривны ещё вырос и поднялся к отметке 27,25 гривны за доллар после того, как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о новых сроках получения транша финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Он рассчитывает, что в конце августа будут понятны сроки пересмотра программы с МВФ, второй транш Украина ожидает получить в течение текущего года.
По его словам, сейчас украинские власти успешно движутся в направлении по выполнению положений меморандума с МВФ и находятся в постоянном диалоге как с фондом, так и с другими международными партнерами.
Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.
Согласно меморандуму ожидалось, что за выделением 2,1 млрд долларов после утверждения программы должны последовать четыре транзакции примерно по 700 млн долларов, две из них предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
Глава Нацабнка также заявил, что регулятор не планирует проводить ревизию решений по Приватбанку и продолжит защищать законность решений государства о национализации кредитной организации.
Ещё одна новость для валютного рынка состоит в том, что компания «Нафтогаз Украины» предложила потребителям новый тариф, в рамках которого цена на газ фиксируется на год на уровне месяца, когда был подключен тариф.
Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время продолжит идти наверх и теперь будет стремиться к отметке 27,15 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03
Курс украинской гривны немного припал и опустился к отметке 27,32 гривны за доллар, тогда как ранее национальная валюта поднялась до уровня 27,25.
Такая динамика наблюдается, несмотря на тоо, что президент Украины Владимир Зеленский вновь обсудил с представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проект развития трансъевропейской транспортной сети на общую сумму 900 млн евро.
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ноябре 2019 года подписал финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР на сумму 900 млн евро (450 млн евро - средства Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро - средства ЕБРР). Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта, отметил президент Украины.
По его словам, кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.
Негативом же для гривны стало сообщение о том, что убытки национальной энергетической компании "Укрэнерго" в I полугодии 2020 года составили почти 660,3 млн долларов.
Ключевой причиной слабого финансового результата компании стали расходы, которые она вынуждена покрывать в связи с возложенными на нее специальными обязанностями на рынке электроэнергии.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под некоторым давлением, но вряд ли она опустится ниже отметки 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:26
Гривна слабеет из-за плохих прогнозов по урожаю в Украине
Курс украинской гривны ослабел и опустился к отметке 27,46 гривны за доллар после того, как министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогноз урожая зерновых культур на 2020 год с 72,1 до 70 млн тонн из-за погодных условий.
По словам заместителя главы Минэкономики Тараса Высоцкого, погодные условия последних недель вызвали снижение потенциального урожая кукурузы, а возможно и его потерю.
Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 мон тонн, отметил Высоцкий.
Наибольшие потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская, Одесская и Кировоградская области.
По всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 мон тонн.
Кроме того, негативной новостью для гривны стало сообщение о том, что количество больниц под коронавирус увеличат в Киеве и еще в шести областях Украины из-за роста загруженности коек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит слабеть на неблагоприятных внутренних новостях и может опуститься до отметки 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:12
Гривна находится по давлением заявлений Минфина о минимальной зарплате в Украине
Курс гривны по-прежнему стремится у отметке 27,4 гривны за доллар, торгуясь на уровне 27,32.
Такая динамика наблюдается на фоне расчётов минфина, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен (183 доллара) в месяц будет стоить госбюджету Украины 3 млрд гривен (почти 110 млн долларов) за три месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 183 долларов. Европейская бизнес-ассоциация при этом уже заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса (ЕСВ).
Ранее кабмин Украины также утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с 1 сентября до 5 тысяч гривен, с января 2021 года – до 6 тысяч (219,6 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (237,6 доллара).
Ещё одним фактором влияния на гривну стало заявление Ассоциации газодобывающих компаний, что Украина может потерять от 450 млн до 1,5 млрд долларов прямых инвестиций в газодобычу из-за бездействия государства по заключению соглашений о разделе продукции по девяти нефтегазовым участкам.
Вероятно, гривна в ближайшее время продолжит находиться под некоторым давлением и будет по-прежнему близка к отметке 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:32
Гривна может подрасти на заявлениях представителя Евросоюза
Курс украинской гривны после выходных держится вблизи отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,46.
Такая динамика наблюдается, в частности, после того, как Федеральная комиссия США по международной торговле приняла решение продолжить антидемпинговое расследование в отношении поставок ряда видов труб в том числе и из Украины, признав, что они наносят ущерб американской индустрии.
Вместе с тем, позитивное влияние на гривну оказал тот факт, что премьер Украины и глава МИД Германии обсудили обновление соглашения об ассоциации с ЕС. Немецкий представитель отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца 2020 года.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шансы на некоторый рост и может подойти к отметке 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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