Додано: Вів 25 сер, 2020 17:47

Грядёт сплит акций Apple и Tesla: успейте воспользоваться самым горячим инвестиционным предложением 2020 года



Компании Tesla и Apple вслед друг за другом всколыхнули финансовое сообщество новостью о планируемом дроблении своих акций уже в самое ближайшее время. В конце августа у инвесторов появится блестящая возможность выгодно приобрести акции самых стабильных и перспективных компаний, работающих в сфере высоких технологий. Всем трейдерам настоятельно рекомендуется не упустить этот шанс укрепить свои инвестиционные портфели. Клиенты Forex Club также смогут приобрести акции этих компаний по лучшим ценам.



30 июля компания Apple (AAPL) объявила о дроблении своих акций в пропорции 4 к 1, которое завершится к 31 августа. В первую же неделю после этой новости, появившейся после закрытия биржевой сессии, акции компании подорожали с 384,76 до 460 долларов США, то есть, почти на 20%.



Еще ранее на этой же неделе компания Tesla (TSLA) заявила, что она также к 31 августа завершит дробление своих акций в пропорции 5 к 1, благодаря чему они станут более доступными для мелких инвесторов. В ответ на эту новость акции производителя электрокаров также взлетели.



В своё время сплит акций был популярным методом среди компаний на Уолл-Стрит, которые хотели повысить финансовую привлекательность своих акций для более широкого круга инвесторов. Сплит акций подразумевает дробление этих самых акций на равные части, благодаря чему каждая новая акция котируется по более низкой цене. Например, в результате дробления акций Apple в пропорции 4 к 1, которое начнётся 24 августа, инвесторы получат по три дополнительные акции на каждую акцию, которая уже находится в их собственности. При этом рыночная цена прежней акции будет разделена на четыре, и одна новая акция будет стоить уже примерно 100 долларов США.



Таким образом, у среднего инвестора появляется отличная возможность приобрести часть компании, хотя раньше это было невозможно по причине дороговизны акций. В долгосрочной перспективе владение большим количеством акций может принести еще большие дивиденды за счёт их совокупного роста. Допустим, если акции Apple подорожают до 700 долларов, то очевидно, что иметь на руках четыре акции вместо одной будет куда солиднее.



Делайте ставку на будущее технологий



Возможно, вы наблюдали за тем, как Apple прокладывала свой путь к вершине после возвращения Стива Джобса и эпохального события, ознаменованного появлением iPhone. Но, к сожалению, вы упустили тогда свой шанс и не приобрели акции Apple. А может вы подумывали об инвестировании в компанию Илона Маска, когда увидели, что даже традиционные автомобильные бренды стали углубляться в тему производства электрокаров, после того как Tesla наглядно продемонстрировала, что они могут быть эффективными, привлекательными и пользоваться спросом. Forex Club предоставляет замечательную возможность инвестировать по низкой цене в акции обеих компаний. Даже если вы считаете, что их акции упадут в цене, вы всё равно сможете заработать на этом дроблении, ведь мы предлагаем как длинные, так и короткие позиции.



Если вы готовы инвестировать в передовые технологии будущего, Forex Club предлагает уникальную краткосрочную сделку. Мы объявляем о снижении комиссии до 30% на торговлю акциями Apple и Tesla для клиентов платформы Libertex, начиная с 24 августа. Данное предложение будет действовать в течение всего одной недели. Это большая скидка, учитывая, что наши комиссии и без того являются одними из самых низких на рынке. Говоря точными цифрами, размер комиссии на время акции будет снижен с 0,02% до 0,014%.



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