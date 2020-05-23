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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44
Гривна рвётся наверх на заявлениях главы Нацбанка по сотрудничеству с МВФ
Курс украинской гривны ещё вырос и поднялся к отметке 27,25 гривны за доллар после того, как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о новых сроках получения транша финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Он рассчитывает, что в конце августа будут понятны сроки пересмотра программы с МВФ, второй транш Украина ожидает получить в течение текущего года.
По его словам, сейчас украинские власти успешно движутся в направлении по выполнению положений меморандума с МВФ и находятся в постоянном диалоге как с фондом, так и с другими международными партнерами.
Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.
Согласно меморандуму ожидалось, что за выделением 2,1 млрд долларов после утверждения программы должны последовать четыре транзакции примерно по 700 млн долларов, две из них предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
Глава Нацабнка также заявил, что регулятор не планирует проводить ревизию решений по Приватбанку и продолжит защищать законность решений государства о национализации кредитной организации.
Ещё одна новость для валютного рынка состоит в том, что компания «Нафтогаз Украины» предложила потребителям новый тариф, в рамках которого цена на газ фиксируется на год на уровне месяца, когда был подключен тариф.
Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время продолжит идти наверх и теперь будет стремиться к отметке 27,15 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03
Курс украинской гривны немного припал и опустился к отметке 27,32 гривны за доллар, тогда как ранее национальная валюта поднялась до уровня 27,25.
Такая динамика наблюдается, несмотря на тоо, что президент Украины Владимир Зеленский вновь обсудил с представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проект развития трансъевропейской транспортной сети на общую сумму 900 млн евро.
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ноябре 2019 года подписал финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР на сумму 900 млн евро (450 млн евро - средства Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро - средства ЕБРР). Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта, отметил президент Украины.
По его словам, кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.
Негативом же для гривны стало сообщение о том, что убытки национальной энергетической компании "Укрэнерго" в I полугодии 2020 года составили почти 660,3 млн долларов.
Ключевой причиной слабого финансового результата компании стали расходы, которые она вынуждена покрывать в связи с возложенными на нее специальными обязанностями на рынке электроэнергии.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под некоторым давлением, но вряд ли она опустится ниже отметки 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:26
Гривна слабеет из-за плохих прогнозов по урожаю в Украине
Курс украинской гривны ослабел и опустился к отметке 27,46 гривны за доллар после того, как министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогноз урожая зерновых культур на 2020 год с 72,1 до 70 млн тонн из-за погодных условий.
По словам заместителя главы Минэкономики Тараса Высоцкого, погодные условия последних недель вызвали снижение потенциального урожая кукурузы, а возможно и его потерю.
Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 мон тонн, отметил Высоцкий.
Наибольшие потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская, Одесская и Кировоградская области.
По всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 мон тонн.
Кроме того, негативной новостью для гривны стало сообщение о том, что количество больниц под коронавирус увеличат в Киеве и еще в шести областях Украины из-за роста загруженности коек.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит слабеть на неблагоприятных внутренних новостях и может опуститься до отметки 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:12
Гривна находится по давлением заявлений Минфина о минимальной зарплате в Украине
Курс гривны по-прежнему стремится у отметке 27,4 гривны за доллар, торгуясь на уровне 27,32.
Такая динамика наблюдается на фоне расчётов минфина, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен (183 доллара) в месяц будет стоить госбюджету Украины 3 млрд гривен (почти 110 млн долларов) за три месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 183 долларов. Европейская бизнес-ассоциация при этом уже заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса (ЕСВ).
Ранее кабмин Украины также утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с 1 сентября до 5 тысяч гривен, с января 2021 года – до 6 тысяч (219,6 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (237,6 доллара).
Ещё одним фактором влияния на гривну стало заявление Ассоциации газодобывающих компаний, что Украина может потерять от 450 млн до 1,5 млрд долларов прямых инвестиций в газодобычу из-за бездействия государства по заключению соглашений о разделе продукции по девяти нефтегазовым участкам.
Вероятно, гривна в ближайшее время продолжит находиться под некоторым давлением и будет по-прежнему близка к отметке 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:32
Гривна может подрасти на заявлениях представителя Евросоюза
Курс украинской гривны после выходных держится вблизи отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,46.
Такая динамика наблюдается, в частности, после того, как Федеральная комиссия США по международной торговле приняла решение продолжить антидемпинговое расследование в отношении поставок ряда видов труб в том числе и из Украины, признав, что они наносят ущерб американской индустрии.
Вместе с тем, позитивное влияние на гривну оказал тот факт, что премьер Украины и глава МИД Германии обсудили обновление соглашения об ассоциации с ЕС. Немецкий представитель отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца 2020 года.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шансы на некоторый рост и может подойти к отметке 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:47
Грядёт сплит акций Apple и Tesla: успейте воспользоваться самым горячим инвестиционным предложением 2020 года
Компании Tesla и Apple вслед друг за другом всколыхнули финансовое сообщество новостью о планируемом дроблении своих акций уже в самое ближайшее время. В конце августа у инвесторов появится блестящая возможность выгодно приобрести акции самых стабильных и перспективных компаний, работающих в сфере высоких технологий. Всем трейдерам настоятельно рекомендуется не упустить этот шанс укрепить свои инвестиционные портфели. Клиенты Forex Club также смогут приобрести акции этих компаний по лучшим ценам.
30 июля компания Apple (AAPL) объявила о дроблении своих акций в пропорции 4 к 1, которое завершится к 31 августа. В первую же неделю после этой новости, появившейся после закрытия биржевой сессии, акции компании подорожали с 384,76 до 460 долларов США, то есть, почти на 20%.
Еще ранее на этой же неделе компания Tesla (TSLA) заявила, что она также к 31 августа завершит дробление своих акций в пропорции 5 к 1, благодаря чему они станут более доступными для мелких инвесторов. В ответ на эту новость акции производителя электрокаров также взлетели.
В своё время сплит акций был популярным методом среди компаний на Уолл-Стрит, которые хотели повысить финансовую привлекательность своих акций для более широкого круга инвесторов. Сплит акций подразумевает дробление этих самых акций на равные части, благодаря чему каждая новая акция котируется по более низкой цене. Например, в результате дробления акций Apple в пропорции 4 к 1, которое начнётся 24 августа, инвесторы получат по три дополнительные акции на каждую акцию, которая уже находится в их собственности. При этом рыночная цена прежней акции будет разделена на четыре, и одна новая акция будет стоить уже примерно 100 долларов США.
Таким образом, у среднего инвестора появляется отличная возможность приобрести часть компании, хотя раньше это было невозможно по причине дороговизны акций. В долгосрочной перспективе владение большим количеством акций может принести еще большие дивиденды за счёт их совокупного роста. Допустим, если акции Apple подорожают до 700 долларов, то очевидно, что иметь на руках четыре акции вместо одной будет куда солиднее.
Делайте ставку на будущее технологий
Возможно, вы наблюдали за тем, как Apple прокладывала свой путь к вершине после возвращения Стива Джобса и эпохального события, ознаменованного появлением iPhone. Но, к сожалению, вы упустили тогда свой шанс и не приобрели акции Apple. А может вы подумывали об инвестировании в компанию Илона Маска, когда увидели, что даже традиционные автомобильные бренды стали углубляться в тему производства электрокаров, после того как Tesla наглядно продемонстрировала, что они могут быть эффективными, привлекательными и пользоваться спросом. Forex Club предоставляет замечательную возможность инвестировать по низкой цене в акции обеих компаний. Даже если вы считаете, что их акции упадут в цене, вы всё равно сможете заработать на этом дроблении, ведь мы предлагаем как длинные, так и короткие позиции.
Если вы готовы инвестировать в передовые технологии будущего, Forex Club предлагает уникальную краткосрочную сделку. Мы объявляем о снижении комиссии до 30% на торговлю акциями Apple и Tesla для клиентов платформы Libertex, начиная с 24 августа. Данное предложение будет действовать в течение всего одной недели. Это большая скидка, учитывая, что наши комиссии и без того являются одними из самых низких на рынке. Говоря точными цифрами, размер комиссии на время акции будет снижен с 0,02% до 0,014%.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:29
Гривна подросла после принятия Радой закона об увеличении минимальной зарплаты в Украине
Курсу украинской гривны удалось немного подрасти, и он поднялся до отметки 27,39 гривны за доллар после того, как парламент Украины на принял закон об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября с 170 до 183 долларов.
Ранее власти страны заявляли, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен (183 доллара) в месяц будет стоить госбюджету Украины 3 млрд гривен (почти 110 млн долларов) за три месяца. Европейская бизнес-ассоциация при этом уже заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса.
Ранее кабмин Украины также утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с января 2021 года до 6 тысяч гривен (219,6 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (237,6 доллара).
Некоторым негативом для гривны стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.
Как планировалось ранее, Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года в Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом. Потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:01
Гривна сохраняет стабильность, несмотря на продление карантина и закрытие границ
Курс украинской гривны по-прежнему держится вблизи отметки 27,4 гривны за доллар, торгуясь на уровне 27,45.
Такая динамика наблюдается в том числе на фоне сообщения о том, что кабинет министров Украины определил около 600 стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации.
В список вошли предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями и те компании, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.
Ранее власти Украины сообщали, что намерены привлечь около 1 млрд долларов от большой приватизации государственных предприятий в ближайшие годы.
Вместе с тем, негативным фактором для гривны стало, конечно, решение о продлении карантина в связи с коронавирусом в Украине до 1 ноября и о закрытии границ страны.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять относительную стабильность при противоречивых сигналах и будет и дальше держаться вблизи отметки 27,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:25
Гривна держится на отметке 27,5 на фоне потока противоречивых новостей
Курс украинской гривны несколько сократился и торгуется на уровне 27,5 гривен за доллар, несмотря на то, что премьер Украины Денис Шмыгаль договорился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом усилить торгово-экономические отношения.
Биган заверил украинскую сторону, что США поддерживает усилия правительства Украины по внедрению реформ, которые улучшают инвестиционный климат и обеспечивают возможность реализовывать евроатлантические стремления страны.
Кроме того, позитивной новостью для гривны стало известие о том, что Украина и Германия подписали межправительственное заявление о начале партнерства в сфере энергетики. Страны договорились усилить сотрудничество в интеграции энергорынков Украины в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии, о повышении уровня энергетической безопасности и декарбонизации экономики.
Еще одной важной новостью стало то, что Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения 1 сентября на 329 млн долларов, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 млрд долларов. Привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов в 2020 году.
Негативом же для гривны послужило сообщение о том, что цена на газ для населения Украины в сентябре вырастет сразу на 31% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,7 гривны (0,17 доллара) за кубометр.
Вероятно, ближайшее время, несмотря на противоречивый внешний фон, национальная валюта продолжит сохранять относительную стабильность и вряд ли выйдет из коридора 27,4-27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Пон 31 сер, 2020 08:45
Гривна по-прежнему стабильна на сообщениях о росте промпроизводства в Украине
Курс украинской гривны по-прежнему меняется не сильно, торгуясь вблизи уровня 27,5 гривен за доллар - на отметке 27,48.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что промышленное производство Украины в июле показало рост в 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По словам главы украинского правительства, из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промпроизводство все еще демонстрирует падение в сравнении с прошлым годом. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что в стране начался устойчивый тренд на рост.
Также в июле вырос и размер средней зарплаты по стране. В июне средняя реальная зарплата превысила докризисный уровень и составила 11,6 тысячи гривен (422 доллара). Как ожидают украинские власти, в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен (545 долларов).
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять относительную стабильность и вряд ли отойдет далеко от отметки 27,5.
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