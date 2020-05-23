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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:26

Гривна не отходит далеко от отметки 27,5

Гривна не отходит далеко от отметки 27,5 при насыщенном новостном фоне
Курс украинской гривны несколько снизился по отношению к доллару, хотя и не отошел далеко от отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,56. Такая динамика наблюдается в преддверии открытия четвертой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. Ожидается, что ключевой задачей парламентариев в ходе новой сессии будет принятие госбюджета на 2021 год. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводов для роспуска Рады нынешнего созыва пока нет, но "расслабляться рано".
Еще одной важной и довольно позитивной новостью для гривны является заявление американского посольства о том, что США поддерживают проведение судебной реформы в Украине.
Кроме того, стало известно, что украинские фармацевтические предприятия могли бы производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса и сейчас ведут переговоры с международными компаниями по сотрудничеству в этом направлении.
Вместе с тем, антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций предприятия "Мотор Сич". Ранее сообщалось, что DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. А Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит реагировать на насыщенный новостной фон, но все же вряд ли отойдет далеко от отметки 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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