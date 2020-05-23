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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:26
Гривна не отходит далеко от отметки 27,5 при насыщенном новостном фоне
Курс украинской гривны несколько снизился по отношению к доллару, хотя и не отошел далеко от отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,56. Такая динамика наблюдается в преддверии открытия четвертой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. Ожидается, что ключевой задачей парламентариев в ходе новой сессии будет принятие госбюджета на 2021 год. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводов для роспуска Рады нынешнего созыва пока нет, но "расслабляться рано".
Еще одной важной и довольно позитивной новостью для гривны является заявление американского посольства о том, что США поддерживают проведение судебной реформы в Украине.
Кроме того, стало известно, что украинские фармацевтические предприятия могли бы производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса и сейчас ведут переговоры с международными компаниями по сотрудничеству в этом направлении.
Вместе с тем, антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций предприятия "Мотор Сич". Ранее сообщалось, что DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. А Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит реагировать на насыщенный новостной фон, но все же вряд ли отойдет далеко от отметки 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:30
Гривна не отходит от отметки 27,5 после погашения евробондов Украиной
Курс украинской гривны продолжает держаться вблизи психологической отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,57.
Такая динамика наблюдается, в частности, после того, как Украина накануне погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов, а также 400 млн процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.
К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов.
Позитивной новостью для гривны стало заявление "Нафтогаза" о том, что Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах - более 24 млрд кубометров. И этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 млрд.
Кроме того, премьер Украины пообещал, что страна откроет границы для иностранцев, когда начнется снижение числа новых случаев коронавируса. Но такой спад должен наблюдаться на протяжении двух недель.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свои неширокие колебания вблизи отметки 27,5 гривен за доллар и будет смотреться относительно стабильно.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Чет 03 вер, 2020 09:33
Гривна дешевеет из-за пожаров в Украине
Курс украинской гривны несколько опустился и снизился к отметке 27,67 гривны за доллар после того, как президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание в связи с масштабными лесными пожарами, которые охватили 400 гектаров территории в Харьковской и Луганской областях Украины.
Кроме того, стало известно, что Украина за 8 месяцев нарастила импорт газа на 30%, до 12,5 млрд кубов. Этот показатель стал рекордным за последние пять лет. Вместе с тем, Украина за январь-август снизила транзит газа на 42%, до 34,8 млрд кубов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит дешеветь на негативных внутренних сигналах и вскоре опустится ниже отметки 27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:21
Гривна остается стабильной после того, как Нацбанк сохранил учетную ставку
Курс украинский гривны почти не изменился и торгуется на уровне 27,68 гривны за доллар после того, как Нацбанк Украины сохранил учетную ставку в 6% годовых.
Кроме того, финансовый регулятор заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда в Киев в ближайшее время. Второй транш финансовой помощи от фонда Украина ожидает получить в течение этого года.
МВФ ранее одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.
Нацбанк Украины также сохраняет прогноз урожая зерновых культур в стране в 2020 году на уровне 72 млн тонн. При этом в августе профильное министерство ухудшило прогноз по урожаю до 70 млн тонн с 72,1 млн из-за погодных условий.
Помимо этого, регулятор не видит оснований для изменения прогноза платежного баланса страны на II полугодие, так как несколько переоценил влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса и денежные переводы украинцев из-за границы.
Вероятно, в ближайшее время на фоне словесных интервенций властей Украины гривна продолжит сохранять относительную стабильность и вряд ли выйдет из диапазона 27,5-27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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