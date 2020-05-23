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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:26
Гривна не отходит далеко от отметки 27,5 при насыщенном новостном фоне
Курс украинской гривны несколько снизился по отношению к доллару, хотя и не отошел далеко от отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,56. Такая динамика наблюдается в преддверии открытия четвертой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. Ожидается, что ключевой задачей парламентариев в ходе новой сессии будет принятие госбюджета на 2021 год. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводов для роспуска Рады нынешнего созыва пока нет, но "расслабляться рано".
Еще одной важной и довольно позитивной новостью для гривны является заявление американского посольства о том, что США поддерживают проведение судебной реформы в Украине.
Кроме того, стало известно, что украинские фармацевтические предприятия могли бы производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса и сейчас ведут переговоры с международными компаниями по сотрудничеству в этом направлении.
Вместе с тем, антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций предприятия "Мотор Сич". Ранее сообщалось, что DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. А Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит реагировать на насыщенный новостной фон, но все же вряд ли отойдет далеко от отметки 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:30
Гривна не отходит от отметки 27,5 после погашения евробондов Украиной
Курс украинской гривны продолжает держаться вблизи психологической отметки 27,5 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,57.
Такая динамика наблюдается, в частности, после того, как Украина накануне погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов, а также 400 млн процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.
К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов.
Позитивной новостью для гривны стало заявление "Нафтогаза" о том, что Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах - более 24 млрд кубометров. И этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 млрд.
Кроме того, премьер Украины пообещал, что страна откроет границы для иностранцев, когда начнется снижение числа новых случаев коронавируса. Но такой спад должен наблюдаться на протяжении двух недель.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свои неширокие колебания вблизи отметки 27,5 гривен за доллар и будет смотреться относительно стабильно.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Чет 03 вер, 2020 09:33
Гривна дешевеет из-за пожаров в Украине
Курс украинской гривны несколько опустился и снизился к отметке 27,67 гривны за доллар после того, как президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание в связи с масштабными лесными пожарами, которые охватили 400 гектаров территории в Харьковской и Луганской областях Украины.
Кроме того, стало известно, что Украина за 8 месяцев нарастила импорт газа на 30%, до 12,5 млрд кубов. Этот показатель стал рекордным за последние пять лет. Вместе с тем, Украина за январь-август снизила транзит газа на 42%, до 34,8 млрд кубов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит дешеветь на негативных внутренних сигналах и вскоре опустится ниже отметки 27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:21
Гривна остается стабильной после того, как Нацбанк сохранил учетную ставку
Курс украинский гривны почти не изменился и торгуется на уровне 27,68 гривны за доллар после того, как Нацбанк Украины сохранил учетную ставку в 6% годовых.
Кроме того, финансовый регулятор заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда в Киев в ближайшее время. Второй транш финансовой помощи от фонда Украина ожидает получить в течение этого года.
МВФ ранее одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила.
Нацбанк Украины также сохраняет прогноз урожая зерновых культур в стране в 2020 году на уровне 72 млн тонн. При этом в августе профильное министерство ухудшило прогноз по урожаю до 70 млн тонн с 72,1 млн из-за погодных условий.
Помимо этого, регулятор не видит оснований для изменения прогноза платежного баланса страны на II полугодие, так как несколько переоценил влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса и денежные переводы украинцев из-за границы.
Вероятно, в ближайшее время на фоне словесных интервенций властей Украины гривна продолжит сохранять относительную стабильность и вряд ли выйдет из диапазона 27,5-27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:21
Гривна имеет шансы на рост на показателях курса, закладываемых в бюджет Украины
Курс украинской гривны еще несколько снизился и опустился до отметки 27,75 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что правительство Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%, около 6% дефицит бюджета и курс доллара 29 гривен.
Закладываемый в бюджет курс немного оптимистичнее, чем предполагался в этом году - 29,5, но все же существенно ниже текущих уровней.
Еще одна важная для гривны новость состоит в том, что программа портфельных государственных гарантий в Украине в будущем году должна быть расширена с 5 до 10 млрд гривен (со 180 до 360 млн долларов).
Также важным известием стало заявление главы МИД Украины о том, что визит в США президента Владимира Зеленского не снимается с повестки дня, но должен состояться в оптимальное время.
Не исключено, что ближайшее время национальная валюта имеет шансы на некоторое укрепление на поддерживающих ее новостях и может вновь вернуться в диапазон 27,5-27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:02
Гривна имеет шансы на укрепление на новостях по рейтингу Украины
Курс украинской гривны еще несколько снизился и опустился до отметки 27,78 гривны за доллар, приближаясь к уровню 27,8.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины к сентябрю достигли чуть более 29 млрд долларов, символически увеличившись в течение августа на 1%. Это произошло, прежде всего, благодаря относительно позитивной ситуации на валютном рынке.
В финансовом регуляторе отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "В" со стабильным прогнозом по рейтингу.
Вероятно, в ближайшее время гривна может отреагировать на позитивные новости для Украины и вновь вернется к отметке 27,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:59
Гривна держится у отметки 27, на фоне старта избирательной компании
Курс украинской гривны держится относительно стабильно, торгуясь на уровне 27,77 гривны за доллар и так и не доходя до отметки 27,8. Такая динамика наблюдается на фоне того, что в Украине официально началась избирательная кампания, стартовали местные выборы.
При этом негативом для национальной валюты стало сообщение о том, что украинские авиаперевозчики в августе 2020 года совершили почти на 50% меньше рейсов, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Украина в июне возобновила международное авиасообщение, которое было приостановлено из-за коронавируса. За I полугодие сокращение объема пассажирских перевозок украинскими авиаперевозчиками составляло 67% в годовом выражении.
В целом количество внутренних рейсов в августе сократилось на 15,7%, а международных – на 50,4%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит держаться вблизи отметки 27,7 гривны за доллар, далеко не отходя от этого уровня.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:27
Гривна сползает к отметке 28, несмотря на ожидания новых траншей от МВФ
Курс украинской гривны еще снизился и опустился ниже отметки 27,8 гривны за доллар, торгуясь на уровне 27,82 на фоне сложной ситуации на мировых финансовых рынках.
Вместе с тем, министр финансов Украины рассчитывает, что до конца года страна получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все требования, предусмотренные программой МВФ.
Ранее глава Национального банка Украины заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии фонда в Киев в ближайшее время.
Еще одной важной новостью для гривны стал тот факт, что кабинет министров Украины внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранным гражданам, следующим транзитом.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит следовать за негативной конъюнктурой мировых рынков, где наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения инвесторов, и рискует сползти до психологической отметки 28 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex
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