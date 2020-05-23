Гривна вплотную подошла к отметке 28 после внесения в Раду дефицитного бюджета
Курс украинской гривны вплотную подошел к психологически важной отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,99. Такая динамика наблюдается после того, как в Раду был внесен проект государственного бюджета Украины на 2021 год.
Дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% ВВП в текущем году. Доходы бюджета прогнозируются на уровне около 38,3 млрд долларов, расходы - 48,3 млрд долларов. Дефицит госбюджета составит около 9,7 млрд долларов.
Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату 13,6 тысячи гривен (около 487,5 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году снизится до 29,1 гривны за доллар с 27 гривен за доллар в текущем году.
Кроме того, проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны все же пробьет психологическую отметку 28 гривен за доллар и продолжит движение в коридоре 28-28,2.
Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex