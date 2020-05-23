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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:52

Гривна вплотную подошла к отметке 28

Гривна вплотную подошла к отметке 28 после внесения в Раду дефицитного бюджета
Курс украинской гривны вплотную подошел к психологически важной отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,99. Такая динамика наблюдается после того, как в Раду был внесен проект государственного бюджета Украины на 2021 год.
Дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% ВВП в текущем году. Доходы бюджета прогнозируются на уровне около 38,3 млрд долларов, расходы - 48,3 млрд долларов. Дефицит госбюджета составит около 9,7 млрд долларов.

Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату 13,6 тысячи гривен (около 487,5 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году снизится до 29,1 гривны за доллар с 27 гривен за доллар в текущем году.
Кроме того, проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны все же пробьет психологическую отметку 28 гривен за доллар и продолжит движение в коридоре 28-28,2.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:48

Гривна пробила отметку 28 на фоне беспокойства МВФ

Гривна пробила отметку 28 на фоне беспокойства МВФ
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 28 гривен за доллар и торгуется в среду на уровне 28,02.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений украинских властей о том, что Международный валютный фонд обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг Приватбанка и братьев, ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления, зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления и некоторые другие. Кроме того, МВФ обеспокоен использованием средств из фонда борьбы с коронавирусо.
Киев рассчитывает на получение запланированных траншей кредита от МВФ до конца года. Совет управляющих фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит идти вниз и войдет в диапазон 28-28,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 219220221222
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