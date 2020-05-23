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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:52

Гривна вплотную подошла к отметке 28

Гривна вплотную подошла к отметке 28 после внесения в Раду дефицитного бюджета
Курс украинской гривны вплотную подошел к психологически важной отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,99. Такая динамика наблюдается после того, как в Раду был внесен проект государственного бюджета Украины на 2021 год.
Дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% ВВП в текущем году. Доходы бюджета прогнозируются на уровне около 38,3 млрд долларов, расходы - 48,3 млрд долларов. Дефицит госбюджета составит около 9,7 млрд долларов.

Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату 13,6 тысячи гривен (около 487,5 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году снизится до 29,1 гривны за доллар с 27 гривен за доллар в текущем году.
Кроме того, проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны все же пробьет психологическую отметку 28 гривен за доллар и продолжит движение в коридоре 28-28,2.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:48

Гривна пробила отметку 28 на фоне беспокойства МВФ

Гривна пробила отметку 28 на фоне беспокойства МВФ
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 28 гривен за доллар и торгуется в среду на уровне 28,02.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений украинских властей о том, что Международный валютный фонд обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг Приватбанка и братьев, ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления, зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления и некоторые другие. Кроме того, МВФ обеспокоен использованием средств из фонда борьбы с коронавирусо.
Киев рассчитывает на получение запланированных траншей кредита от МВФ до конца года. Совет управляющих фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит идти вниз и войдет в диапазон 28-28,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:29

Гривна пока не может вернуть себе отметку 28

Курс украинской гривны в четверг держится ниже отметки 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 28,06. Такая негативная динамика наблюдается после того, как Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
КС постановил, что назначение на пост директора НАБУ было неконституционным, поскольку президент не имел полномочий назначать главу бюро. В тексте решения перечислены должности, на которые президент может назначать согласно конституции, директора Антикоррупционного бюро среди них нет.
Вместе с тем, некоторым позитивным сигналом для гривны стал тот факт, что посол Евросоюза на Украине поздравил украинского генпрокурора с завершением реформирования прокуратуры на региональном уровне - это свидетельствует о поддержке реформ в Украине со стороны Европы.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит колебаться вблизи достигнутых уровней и пока будет торговаться ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:17

Гривна все дальше отходит от отметки 28

Гривна все дальше отходит от отметки 28 из-за проблем Украины с Беларусью﻿
Курс украинской гривны в пятницу еще понизился и еще сильнее отошел от психологической отметки 28 гривен за доллар, торгуясь уже на уровне 28,14.
Негативная динамика национальной валюты наблюдается после заявления президента Беларуси Александа Лукашенко о том, что белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной. В целом, политические отношения с Беларусью у Украины остаются довольно напряженными.
Кроме того, на курс гривны повлияла и непогода - ливни и сильный ветер на территории страны. Более 290 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за дождей и порывов ветра.
Не исключено, что в ближайшее время гривна продолжит сдавать свои позиции из-за напряженной политической обстановки как внутри страны, так и на мировой арене. Остается сложной и экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина. Вероятно, следующей целью ее движения будут отметки 28,2-28,3 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:49

Гривна не может вернуть себе отметку 28

Гривна не может вернуть себе отметку 28 из-за роста числа заболевших коронавирусом
Курс украинской гривны в понедельник по-прежнему держится ниже психологической отметки 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 28,18.
Такая динамика наблюдается на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Украине. За сутки этот показатель увеличился по стране на 2966, скончался еще 41 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
Вероятно, в ближайшее время гривна пока не сможет вернуть себе психологический уровень 28 гривен за доллар и продолжит движение в диапазоне 28-28,2. Также не исключен уход национальной валюты к отметке 28,3, а затем и к 28,5 гривен за доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:15

Гривна дешевеет

Гривна дешевеет, несмотря на позитивные ожидания Нацбанка Украины
Курс украинской гривны еще несколько опустился и торгуется на уровне 28,22 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщения о том, что Киев ожидает проведения в октябре предварительной оценочной миссии Евросоюза по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции ("промышленный безвиз").
В декабре 2019 года бывший тогда премьером Украины Алексей Гончарук заявил, что страна готова к переговорам с оценочной миссией Евросоюза о "промышленном безвизе".
Кроме того, Национальный банк Украины ожидает постепенного восстановления экономики в III квартале 2020 года. Этому будут способствовать мягкие условия карантина и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет больше ориентироваться на настроения инвесторов на мировых финансовых рынках (они не очень радужные), чем на внутренний позитив. Можно ожидать, что вскоре гривна еще припадет в цене и устремится к отметке 28,3 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex 
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