Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:17

Гривна все дальше отходит от отметки 28 из-за проблем Украины с Беларусью﻿

Курс украинской гривны в пятницу еще понизился и еще сильнее отошел от психологической отметки 28 гривен за доллар, торгуясь уже на уровне 28,14.

Негативная динамика национальной валюты наблюдается после заявления президента Беларуси Александа Лукашенко о том, что белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной. В целом, политические отношения с Беларусью у Украины остаются довольно напряженными.

Кроме того, на курс гривны повлияла и непогода - ливни и сильный ветер на территории страны. Более 290 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за дождей и порывов ветра.

Не исключено, что в ближайшее время гривна продолжит сдавать свои позиции из-за напряженной политической обстановки как внутри страны, так и на мировой арене. Остается сложной и экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина. Вероятно, следующей целью ее движения будут отметки 28,2-28,3 гривны за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Libertex

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