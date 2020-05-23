Гривна немного подросла на заявлениях Нацбанка Украины
Курс украинской гривны немного подрос и торгуется на уровне 28,27 гривны за доллар после заявления Национального банка Украины о том, что он не намерен отказываться от "плавающего курсообразования" несмотря на заметное снижение курса гривны, которое наблюдается на рынке в последнее время.
По мнению представителей финансового регулятора, ухудшение конъюнктуры не связано с предложением, так как растет спрос, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров. Также валюту активно покупали предприятия, которые должны произвести в сентябре выплаты по внешним заимствованиям.
При этом Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября регулятор продал 175 млн долларов, а с начала - около 1 млрд долларов.
Согласно прогнозам Нацбанка, гривна может вернуться к укреплению после начала продажи зерна нового урожая и прихода валютной выручки в страну.
Вероятно, в ближайшее время украинская валюта продолжит движение в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club