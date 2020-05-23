Додано: Сер 30 вер, 2020 10:40

Гривна снижается на данных по госдолгу Украины

Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился до отметки 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа составил 2,3 трлн гривен, или 85,1 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с данными за прошлый месяц он сократился в гривнах, но увеличился в долларах.

Вместе с тем, объём частных денежных переводов в Украину за январь-август 2020 года снизился на 493 млн долларов - до 7,168 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Через корреспондентские счета было переведено 2,972 млрд долларов, что на 553 млн больше, чем в январе-августе 2019 года. Через международные платежные системы за восемь месяцев текущего года в Украину поступило 1,692 млрд долларов - на 235 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Вероятно, отыгрывая эти показатели, курс гривны продолжит снижаться и теперь будет стремиться к отметке 28,4 гривны за доллар.



Аналитики ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial