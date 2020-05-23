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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:19

Гривна немного подросла на заявлениях Нацбанка Украины

Гривна немного подросла на заявлениях Нацбанка Украины
Курс украинской гривны немного подрос и торгуется на уровне 28,27 гривны за доллар после заявления Национального банка Украины о том, что он не намерен отказываться от "плавающего курсообразования" несмотря на заметное снижение курса гривны, которое наблюдается на рынке в последнее время.
По мнению представителей финансового регулятора, ухудшение конъюнктуры не связано с предложением, так как растет спрос, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров. Также валюту активно покупали предприятия, которые должны произвести в сентябре выплаты по внешним заимствованиям.
При этом Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября регулятор продал 175 млн долларов, а с начала - около 1 млрд долларов.
Согласно прогнозам Нацбанка, гривна может вернуться к укреплению после начала продажи зерна нового урожая и прихода валютной выручки в страну.
Вероятно, в ближайшее время украинская валюта продолжит движение в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:40

Гривна снижается на данных по госдолгу Украины

Гривна снижается на данных по госдолгу Украины
Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился до отметки 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа составил 2,3 трлн гривен, или 85,1 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с данными за прошлый месяц он сократился в гривнах, но увеличился в долларах.
Вместе с тем, объём частных денежных переводов в Украину за январь-август 2020 года снизился на 493 млн долларов - до 7,168 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Через корреспондентские счета было переведено 2,972 млрд долларов, что на 553 млн больше, чем в январе-августе 2019 года. Через международные платежные системы за восемь месяцев текущего года в Украину поступило 1,692 млрд долларов - на 235 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Вероятно, отыгрывая эти показатели, курс гривны продолжит снижаться и теперь будет стремиться к отметке 28,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:36

Гривна стабильна в ожидании новой финансовой помощи от ЕС

Гривна стабильна в ожидании новой финансовой помощи от ЕС
Курс украинской гривны смотрится достаточно стабильно, торгуясь на уровне 28,3 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на инцидент с сотрудницей американского посольства в Киеве.
После того, как ее избили, и она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Вместе с тем, позитивным сигналом для гривны стала новость о том, что кабинет министров Украины одобрил три проекта соглашений с Евросоюзом о привлечении в общей сложности 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу, а также на развитие гражданского общества.
В частности, правительство одобрило проект соглашения про финансирование мероприятия по экологической безопасности и региональному развитию Украины.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет торговаться вблизи отметки 28,3 гривны за доллар.
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