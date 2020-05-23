Додано: Чет 01 жов, 2020 21:07

Обзор: нефть под давлением опасений за экономику США в условиях COVID-19﻿

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 1 октября к 15.17 GMT+3 падала на 1,8% до 41,55 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» остается под давлением из-за второй волны коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, нарастает добыча нефти странами ОПЕК, которые в сентябре нарастили ее на 160 тысяч баррелей в сутки против августа.

Сказывается также отсутствие консенсуса в вопросе поддержки экономики США, которая определяет восстановление мировой экономики и соответственно — спроса на нефть. Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с пакетом поддержки экономики в 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами. Он предлагает ограничиться суммой в 1,5 триллиона долларов.

При этом в США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 2 миллиона баррелей до 492,4 миллиона баррелей при ожиданиях повышения на 1,6 миллиона до 495,9 миллиона баррелей.

Резервы бензина в США выросли на прошлой неделе на 0,7 миллиона баррелей до 228,2 миллиона баррелей при прогнозах снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом сократились на 3,2 миллиона баррелей до 172,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 0,9 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), выросли за прошлую неделю на 1,8 миллиона баррелей до 56,1 миллиона.

Американский стратегический резерв нефти за неделю сократился на 1,8 миллиона баррелей (0,3%) до 643,2 миллиона баррелей.



Аналитики ГК Forex Club

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