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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:19
Гривна немного подросла на заявлениях Нацбанка Украины
Курс украинской гривны немного подрос и торгуется на уровне 28,27 гривны за доллар после заявления Национального банка Украины о том, что он не намерен отказываться от "плавающего курсообразования" несмотря на заметное снижение курса гривны, которое наблюдается на рынке в последнее время.
По мнению представителей финансового регулятора, ухудшение конъюнктуры не связано с предложением, так как растет спрос, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров. Также валюту активно покупали предприятия, которые должны произвести в сентябре выплаты по внешним заимствованиям.
При этом Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября регулятор продал 175 млн долларов, а с начала - около 1 млрд долларов.
Согласно прогнозам Нацбанка, гривна может вернуться к укреплению после начала продажи зерна нового урожая и прихода валютной выручки в страну.
Вероятно, в ближайшее время украинская валюта продолжит движение в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:40
Гривна снижается на данных по госдолгу Украины
Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился до отметки 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа составил 2,3 трлн гривен, или 85,1 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с данными за прошлый месяц он сократился в гривнах, но увеличился в долларах.
Вместе с тем, объём частных денежных переводов в Украину за январь-август 2020 года снизился на 493 млн долларов - до 7,168 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Через корреспондентские счета было переведено 2,972 млрд долларов, что на 553 млн больше, чем в январе-августе 2019 года. Через международные платежные системы за восемь месяцев текущего года в Украину поступило 1,692 млрд долларов - на 235 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Вероятно, отыгрывая эти показатели, курс гривны продолжит снижаться и теперь будет стремиться к отметке 28,4 гривны за доллар.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:36
Гривна стабильна в ожидании новой финансовой помощи от ЕС
Курс украинской гривны смотрится достаточно стабильно, торгуясь на уровне 28,3 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на инцидент с сотрудницей американского посольства в Киеве.
После того, как ее избили, и она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Вместе с тем, позитивным сигналом для гривны стала новость о том, что кабинет министров Украины одобрил три проекта соглашений с Евросоюзом о привлечении в общей сложности 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу, а также на развитие гражданского общества.
В частности, правительство одобрило проект соглашения про финансирование мероприятия по экологической безопасности и региональному развитию Украины.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет торговаться вблизи отметки 28,3 гривны за доллар.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:07
Обзор: нефть под давлением опасений за экономику США в условиях COVID-19
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 1 октября к 15.17 GMT+3 падала на 1,8% до 41,55 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» остается под давлением из-за второй волны коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, нарастает добыча нефти странами ОПЕК, которые в сентябре нарастили ее на 160 тысяч баррелей в сутки против августа.
Сказывается также отсутствие консенсуса в вопросе поддержки экономики США, которая определяет восстановление мировой экономики и соответственно — спроса на нефть. Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с пакетом поддержки экономики в 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами. Он предлагает ограничиться суммой в 1,5 триллиона долларов.
При этом в США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 2 миллиона баррелей до 492,4 миллиона баррелей при ожиданиях повышения на 1,6 миллиона до 495,9 миллиона баррелей.
Резервы бензина в США выросли на прошлой неделе на 0,7 миллиона баррелей до 228,2 миллиона баррелей при прогнозах снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом сократились на 3,2 миллиона баррелей до 172,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 0,9 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), выросли за прошлую неделю на 1,8 миллиона баррелей до 56,1 миллиона.
Американский стратегический резерв нефти за неделю сократился на 1,8 миллиона баррелей (0,3%) до 643,2 миллиона баррелей.
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