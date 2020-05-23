|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:19
Гривна немного подросла на заявлениях Нацбанка Украины
Курс украинской гривны немного подрос и торгуется на уровне 28,27 гривны за доллар после заявления Национального банка Украины о том, что он не намерен отказываться от "плавающего курсообразования" несмотря на заметное снижение курса гривны, которое наблюдается на рынке в последнее время.
По мнению представителей финансового регулятора, ухудшение конъюнктуры не связано с предложением, так как растет спрос, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров. Также валюту активно покупали предприятия, которые должны произвести в сентябре выплаты по внешним заимствованиям.
При этом Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября регулятор продал 175 млн долларов, а с начала - около 1 млрд долларов.
Согласно прогнозам Нацбанка, гривна может вернуться к укреплению после начала продажи зерна нового урожая и прихода валютной выручки в страну.
Вероятно, в ближайшее время украинская валюта продолжит движение в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:40
Гривна снижается на данных по госдолгу Украины
Курс украинской гривны вновь несколько снизился и опустился до отметки 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа составил 2,3 трлн гривен, или 85,1 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с данными за прошлый месяц он сократился в гривнах, но увеличился в долларах.
Вместе с тем, объём частных денежных переводов в Украину за январь-август 2020 года снизился на 493 млн долларов - до 7,168 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Через корреспондентские счета было переведено 2,972 млрд долларов, что на 553 млн больше, чем в январе-августе 2019 года. Через международные платежные системы за восемь месяцев текущего года в Украину поступило 1,692 млрд долларов - на 235 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Вероятно, отыгрывая эти показатели, курс гривны продолжит снижаться и теперь будет стремиться к отметке 28,4 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:36
Гривна стабильна в ожидании новой финансовой помощи от ЕС
Курс украинской гривны смотрится достаточно стабильно, торгуясь на уровне 28,3 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на инцидент с сотрудницей американского посольства в Киеве.
После того, как ее избили, и она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Вместе с тем, позитивным сигналом для гривны стала новость о том, что кабинет министров Украины одобрил три проекта соглашений с Евросоюзом о привлечении в общей сложности 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу, а также на развитие гражданского общества.
В частности, правительство одобрило проект соглашения про финансирование мероприятия по экологической безопасности и региональному развитию Украины.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет торговаться вблизи отметки 28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:07
Обзор: нефть под давлением опасений за экономику США в условиях COVID-19
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 1 октября к 15.17 GMT+3 падала на 1,8% до 41,55 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» остается под давлением из-за второй волны коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, нарастает добыча нефти странами ОПЕК, которые в сентябре нарастили ее на 160 тысяч баррелей в сутки против августа.
Сказывается также отсутствие консенсуса в вопросе поддержки экономики США, которая определяет восстановление мировой экономики и соответственно — спроса на нефть. Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с пакетом поддержки экономики в 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами. Он предлагает ограничиться суммой в 1,5 триллиона долларов.
При этом в США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 2 миллиона баррелей до 492,4 миллиона баррелей при ожиданиях повышения на 1,6 миллиона до 495,9 миллиона баррелей.
Резервы бензина в США выросли на прошлой неделе на 0,7 миллиона баррелей до 228,2 миллиона баррелей при прогнозах снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом сократились на 3,2 миллиона баррелей до 172,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 0,9 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), выросли за прошлую неделю на 1,8 миллиона баррелей до 56,1 миллиона.
Американский стратегический резерв нефти за неделю сократился на 1,8 миллиона баррелей (0,3%) до 643,2 миллиона баррелей.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:35
Мировые рынки в основном снижаются в пятницу на обилии экономической статистики.
Американски фондовые рынки в четверг выросли в пределах 1,4%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысяч, до 837 тысяч заявок. При этом на рынке ожидали снижения показателя до 850 тысяч заявок. В пятницу будут опубликованы данные по безработице в США за сентябрь, эксперты ожидают показатель на уровне 8,2% против 8,4% в августе.
В то же время статистика по доходам и расходам населения США оказалась неоднозначной. Так, доходы населения страны в августе снизились на 2,7% по сравнению с июлем. При этом потребительские расходы увеличились в указанном периоде на 1% в месячном выражении.
Участники торгов также ожидают данные по деловой активности в сфере услуг США в августе. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце опустился до 57% по сравнению со значением июля в 58,1%.
Азиатские биржи в пятницу показывают разнонаправленную динамику, биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем, а торги в Токио только возобновились после масштабного технического сбоя накануне.
Участники рынка также обратили внимание и на статистику по экономике Японии. В августе показатель безработицы в стране поднялся до рекорда почти за три года и составил 3%, при этом такая динамика совпала с ожиданиями рынка.
Европейские рынки теряют в пятницу до 0,9% после роста накануне, когда инвесторы позитивно отреагировали на экономические данные по Европе. PMI промышленности еврозоны в сентябре вырос до максимума более чем за два года, достигнув уровня 53,7 пункта, против 51,7 пункта в августе. При этом безработица в странах валютной зоны в августе выросла до 8,1% с пересмотренного уровня июля в 8%, что совпало с прогнозами экспертов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:41
Основные криптовалюты в пятницу продолжают довольно широкие колебания в рамках которого их котировки в моменте вновь ушли в отрицательную область. В последнее время рынок цифровых активов крайне волатильный, что повторяет движение мировых финансовых рынков.
Негативная динамика наблюдается на крипторынке, несмотря на заявление финансового гиганта Deutsche Bank о том, что цифровой китайский юань способен прекратить гегемонию доллара. По мнению экспертов банка,
использование национальных криптовалют во внешней торговле может прервать доминирование американской валюты.
Кроме того, стало известно, что цифровая торговая площадка Bitfinex запускает «крипто-депозит» под 6,2% годовых на три популярных актива. 15 октября 2020 года она предложит холдерам трех различных криптовалют возможность зарабатывать до 6,2% годовых.
Несмотря на преимущественно позитивный новостной фон, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 3,5% - до 10459 долларов с капитализацией 193,2 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,5% - до 367,4 доллара при капитализации 38,8 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,8% - до 0,2327 доллара, его капитализация составила 10,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,4% - до 45,4 доллара с капитализацией 2,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 334,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит совершать достаточно широкие колебания, попеременно переходя из отрицательной области в положительную. При таком сценарии развития событий биткоин будет двигаться в коридоре 10300-10600 долларов, Ethereum - в диапазоне 360-370 долларов, XRP - у отметок 0,22-0,24 доллара, а Litecoin - на уровнях 44-46 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:57
Курс украинской гривны продолжает сохранять стабильность, торгуясь на уровне 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления украинских властей о том, что экспорт страны в сентябре составил 4,19 млрд долларов - на 2,87% больше по сравнению с сентябрем 2019 года, показатель вернулся на докризисный уровень.
По мнению властей Украины, III rвартал 2020 года стал "кварталом восстановления торговли". Украинский экспорт за этот период составил 12,14 млрд долларов, что на 13,66% больше, чем во II квартале.
Кроме того, министр иностранных дел Канады объявил о выделении Украине более 3,2 млн долларов на укрепление оборонного сектора и безопасности страны.
Вероятно, в ближайшее время, отыгрывая эти позитивные новости, курс гривны продолжит сохранять достигнутые позиции и вряд ли отойдет далеко от отметки 28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:01
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу вновь перешел к снижению после некоторого восстановления накануне. Он потерял к доллару 1,47 тенге и опустился до отметки 430,79 тенге.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение ВВП Казахстана по итогам 2020 года на 4%, тогда как ранее он ожидал снижение этого показателя только на 3% и рост экономики на 5,5% в 2021 году.
Вместе с тем, Нацбанк Казахстана заявил, что текущий счет платежного баланса Казахстана в I полугодии 2020 года, по окончательным данным, сложился с профицитом в 1,7 млрд долларов. При этом экспорт казахстанских товаров в сравнении с I полугодием 2019 года сократился на 9,5%, до 25,9 млрд долларов. В то же время импорт товаров снизился на 10,3%, до 15,8 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге продолжит реагировать на публикацию экономических показателей Казахстана и вскоре может опуститься до отметок 431-432 тенге.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|362
|96006
|
|
|323
|112504
|
|
|575
|252642
|
Суб 23 тра, 2020 20:20
varlo
|