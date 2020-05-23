Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:35

Мировые рынки в основном снижаются в пятницу на обилии экономической статистики.

Американски фондовые рынки в четверг выросли в пределах 1,4%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысяч, до 837 тысяч заявок. При этом на рынке ожидали снижения показателя до 850 тысяч заявок. В пятницу будут опубликованы данные по безработице в США за сентябрь, эксперты ожидают показатель на уровне 8,2% против 8,4% в августе.

В то же время статистика по доходам и расходам населения США оказалась неоднозначной. Так, доходы населения страны в августе снизились на 2,7% по сравнению с июлем. При этом потребительские расходы увеличились в указанном периоде на 1% в месячном выражении.

Участники торгов также ожидают данные по деловой активности в сфере услуг США в августе. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце опустился до 57% по сравнению со значением июля в 58,1%.

Азиатские биржи в пятницу показывают разнонаправленную динамику, биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем, а торги в Токио только возобновились после масштабного технического сбоя накануне.

Участники рынка также обратили внимание и на статистику по экономике Японии. В августе показатель безработицы в стране поднялся до рекорда почти за три года и составил 3%, при этом такая динамика совпала с ожиданиями рынка.

Европейские рынки теряют в пятницу до 0,9% после роста накануне, когда инвесторы позитивно отреагировали на экономические данные по Европе. PMI промышленности еврозоны в сентябре вырос до максимума более чем за два года, достигнув уровня 53,7 пункта, против 51,7 пункта в августе. При этом безработица в странах валютной зоны в августе выросла до 8,1% с пересмотренного уровня июля в 8%, что совпало с прогнозами экспертов.

Аналитики ГК Forex Club

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