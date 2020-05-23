Додано: Пон 05 жов, 2020 17:00

Обзор: нефть уверенно растет и не теряет надежды остаться выше $40﻿

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 5 октября к 15.24 GMT+3 росла на 3,8% до 40,77 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» пытается удержаться выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent и даже закрепиться выше него после тестирования во второй половине прошлой недели этого уровня поддержки.

Поддержка стоимости нефти, как и другим рисковым финансовым инструментам пришла от новостей о здоровье американского президента Дональда Трампа, которого госпитализировали в пятницу с коронавирусом. Врачи отмечали у него высокую температуру, а насыщенность кислородом в крови президента дважды падала во время болезни — в пятницу и субботу. Однако они заявили, что его могут выписать уже в понедельник. Сам Трамп в воскресенье ненадолго покинул больницу ради встречи со сторонниками-избирателями. Автокортеж проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Американский лидер поприветствовал собравшихся из автомобиля.

Фундаментальную поддержку рынку нефти оказывают новости о забастовке рабочих нефтегазовой отрасли в Норвегии. В результате нее закрыты четыре нефтегазовых месторождения компании Equinor, общей мощностью в 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует 8% общего объема норвежской нефте-газодобычи.

Саудовская Аравия составила бюджет с учетом средней оценки нефти на ближайшие три года в 50 долларов за баррель, оценили эксперты Goldman Sachs Group.

При этом королевство в сентябре практически сохранило объем добычи нефти - они составили в среднем 8,974 миллиона баррелей в сутки против 8,988 миллиона в августе, оценило Bloomberg.

Курс евро против доллара растет выше уровня 1,175 доллара. Инвесторы отыгрывают данные исследовательской организации Markit Economics, зафиксировавшей снижение в сентябре композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны только до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта при прогнозах сокращения до 50,1 пункта.

Кроме того, Евростат зафиксировал рост объема розничных продаж в еврозоне в августе на 4,4% в месячном исчислении при ожиданиях повышения только на 2,4%.

К 15.32 GMT+3 курс евро на forex повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,4% и равнялся 1,1763 доллара.

Аналитики ГК Forex Club

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