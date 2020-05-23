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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:20
Гривна стабильна, несмотря на заявления властей Украины по пенсиям
Курс гривны немного снизился, но по-прежнему находится вблизи отметки 28,3 гривны за доллар, торгуясь на уровне 28,38.
Такая динамика наблюдается после заявлений премьера Украины о том, что через 15 лет в стране будет определенный дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству станет нечем платить пенсии.
Вместе с тем, в Киеве заявили, что перенос местных выборов на Украине из-за пандемии коронавируса даже не обсуждается. Между тем, в настоящее время в стране уже выявлено более 220 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией.
Вероятно, гривна в ближайшее время будет сохранять относительную стабильность и продолжит движение в коридоре 28,3-28,4 гривны за доллар, но многое будет зависеть от поступающих на рынок новостей.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:25
Тенге вновь падает на внутреннем и внешнем негативе
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник смог немного подрасти в рамках коррекции, временно проигнорировав внутренний и внешний негатив. Национальная валюта прибавила к доллару 0,31 тенге и поднялась до 430,87 тенге.
Неблагоприятным для национальной валюты стало сообщение о том, что
Казахстан с 6 октября запретит въезд иностранцам без справки об отсутствии коронавируса.
Между тем, мировые цены на нефть продолжают падение, несмотря на позитивные новости о состоянии здоровья заболевшего коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа.
Вместе с тем, стало известно, что добыча нефти в Ливии выросла до уровня 300 тысяч баррелей в сутки, но сам Казахстан в сентябре добыл 1,35 млн баррелей, что соответствует обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.
Вероятно, период роста тенге будет недолгим, и в ближайшее время он возобновит снижение из-за неблагоприятных внутренних и внешних сигналов и теперь будет стремиться к отметкам 431-432 тенге за доллар.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:45
Мировые рынки растут на фоне снижения тревог по поводу состояния здоровья Трампа
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном подрастают на фоне снижения тревог по поводу состояния здоровья американского президента Дональда Трампа.
Американские индексы в пятницу снизились в пределах 2,2% на новостях о болезни президента США, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Вместе с тем, позднее стало известно, что его состояние не очень тяжелое, и президента могут выписать из госпиталя уже в скором времени.
Азиатские биржи в понедельник показывают рост до 2,5% на фоне снижения неопределенности со сроками президентских выборов в США. При этом биржи Китая остаются закрыты в связи с выходным днем.
Европейские рынки прибавляют 0,3-0,6% по основным индексам после того, как в пятницу они также продемонстрировали позитивную динамику.
Как стало известно в понедельник, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта. При это на рынке ожидали более существенного сокращения показателя - до 50,1 пункта.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, составил 48 пункта против 50,5 пункта в августе. На рынке прогнозировалось значение показателя на уровне предварительной оценки в 47,6 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей европейской экономики, Германии, в прошлом месяце достиг уровня 54,7 пункта против отметок августа в 54,4 пункта. Аналитики ждали его на уровне предварительной оценки в 53,7 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 50,6 пункта с 52,5 пункта в августе при прогнозе в 49,1 пункта.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:00
Обзор: нефть уверенно растет и не теряет надежды остаться выше $40
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 5 октября к 15.24 GMT+3 росла на 3,8% до 40,77 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» пытается удержаться выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent и даже закрепиться выше него после тестирования во второй половине прошлой недели этого уровня поддержки.
Поддержка стоимости нефти, как и другим рисковым финансовым инструментам пришла от новостей о здоровье американского президента Дональда Трампа, которого госпитализировали в пятницу с коронавирусом. Врачи отмечали у него высокую температуру, а насыщенность кислородом в крови президента дважды падала во время болезни — в пятницу и субботу. Однако они заявили, что его могут выписать уже в понедельник. Сам Трамп в воскресенье ненадолго покинул больницу ради встречи со сторонниками-избирателями. Автокортеж проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Американский лидер поприветствовал собравшихся из автомобиля.
Фундаментальную поддержку рынку нефти оказывают новости о забастовке рабочих нефтегазовой отрасли в Норвегии. В результате нее закрыты четыре нефтегазовых месторождения компании Equinor, общей мощностью в 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует 8% общего объема норвежской нефте-газодобычи.
Саудовская Аравия составила бюджет с учетом средней оценки нефти на ближайшие три года в 50 долларов за баррель, оценили эксперты Goldman Sachs Group.
При этом королевство в сентябре практически сохранило объем добычи нефти - они составили в среднем 8,974 миллиона баррелей в сутки против 8,988 миллиона в августе, оценило Bloomberg.
Курс евро против доллара растет выше уровня 1,175 доллара. Инвесторы отыгрывают данные исследовательской организации Markit Economics, зафиксировавшей снижение в сентябре композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны только до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта при прогнозах сокращения до 50,1 пункта.
Кроме того, Евростат зафиксировал рост объема розничных продаж в еврозоне в августе на 4,4% в месячном исчислении при ожиданиях повышения только на 2,4%.
К 15.32 GMT+3 курс евро на forex повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,4% и равнялся 1,1763 доллара.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43
Основные криптовалюты во вторник продолжают показывать достаточно невнятную динамику на фоне новостей о том, что менее чем за двое суток после того, как власти США выдвинули против цифровой биржи BitMex обвинения в незаконной деятельности, ее клиенты вывели оттуда уже более 45 тысяч биткоинов на сумму около 473 млн долларов.
Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против биржи за проведение незаконных операций.
Кроме того, полицейская служба Европейского союза опубликовала годовой отчет с оценкой угроз организованной преступности в интернете. Авторы отчета отметили растущую популярность биткоин-кошельков с возможностью смешивания монет.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подрос на 0,9% - до 10772 долларов с капитализацией 199,2 млрд долларов. Ethereum ослабел на 1,5% - до 367,4 доллара при капитализации 39,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,8% - до 0,2568 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin символически укрепился на 0,2% - до 46,4 доллара с капитализацией 3,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 343,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать неоднозначную динамику котировок из-за постоянно меняющих свою тональность новостных сигналов. Можно ожидать, что биткоин будет держаться в диапазоне 10500-10700 долларов, Ethereum - в коридоре 365-370 долларов, XRP - вблизи отметок 0,24-0,26 доллара, а Litecoin - на уровнях 44-47 долларов.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:48
Гривна не отходит далеко от отметки 28,4 из-за опровержения планов по введению локдауна в Украине
Курс украинской гривны немного понизился, но все же старается удерживать достигнутые ранее позиции, торгуясь на отметке 28,41 гривны за доллар. Негативная динамика наблюдается, несмотря на то, что министр здравоохранения Украины заявил о намерении властей страны не водить в полный локдаун в связи с коронавирусом. Вместе с тем, он не исключает ужесточения карантина в случае дальнейшего роста заболеваемости.
Кроме того, договор о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной способствовал росту на 65% двусторонних торговых потоков, говорится в документе к саммиту страны и союза.
Еще один позитивный фактор для гривны заключается в том, что Украина может начать экспорт газа в страны ЕС в связи с рекордным наполнением подземных хранилищ.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит смотреться не очень уверенно из-за в общем сложной ситуации на мировом валютном рынке, но все же будет держаться вблизи отметки 28,4 гривны за доллар.
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