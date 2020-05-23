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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:54
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 7 октября к 15.02 GMT+3 падала на 2,3% до 41,69 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» корректируется вниз послей двух дней роста, приближавшего котировки к уровню 43 доллара за баррель сорта Brent.
Давление на рисковые активы и нефть в том числе оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он до итогов президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.
Кроме того, Американский институт нефти (API) отчитался о росте на 951 тысячу баррелей запасов нефти в США за прошлую неделю. Американское министерство энергетики опубликует свои оценки вечером, эксперты прогнозируют рост запасов на 294 тысячи баррелей. Это может оказаться первым за последние четыре недели повышением показателя.
Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent на 2020 год до 41,19 доллара за баррель с 41,9 доллара. Ожидания на 2021 год понижены до 47,07 доллара с 49,07 доллара. Минэнерго США ожидает в 4-м квартале снижения запасов нефти в мировых хранилищах на 3 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году - на 0,3 миллиона.
Мировой спрос на нефть в сентябре составил 95,3 миллиона баррелей в сутки против 93,9 миллиона баррелей в сутки в августе, оценило минэнерго США. В годовом исчислении спрос опустился на 6,4 миллиона баррелей в сутки.
Спрос на нефть в мире в среднем по текущему году составит 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,6 миллиона в годовом исчислении) против прежних ожиданий на уровне 93,1 миллиона, считает минэнерго. В 2021 году ведомство ожидает роста на 6,3 миллиона баррелей в сутки до 99,1 миллиона против прежних оценок в 99,6 миллиона.
Минэнерго США увеличило прогноз средней добычи нефти в стране в текущем году на 70 тысяч баррелей в сутки (к прежним оценкам), до 11,45 миллиона, а на 2021 год - на 10 тысяч баррелей до 11,09 миллиона баррелей. Во втором квартале 2021 года ожидается снижение добычи до 11 миллионов баррелей в сутки, однако к концу 2021 года ожидается восстановление буровой активности, что позволит увеличить добычу нефти до 11,2 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 года. Добыча нефти в США в 2019 году составляла 12,25 миллиона баррелей в сутки.
Аналитики ГК Forex Club
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:31
Криптовалюты устремились вниз вслед за фондовыми рынками
Основные криптовалюты в среду падают в цене, следуя вниз за мировыми фондовыми рынками. Кроме того, на рынок поступил и ряд негативных известий, касающихся дальнейшей судьбы именно цифровых валют.
В частности, Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) опубликовало окончательные правила, запрещающие продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам.
А финтех-компания Ripple Labs может переместить головной офис в иностранную юрисдикцию из-за неблагоприятного регулирования индустрии криптовалют в США.
Вместе с тем, от более существенного падения рынок удерживает ряд благоприятных корпоративных новостей. Например, Galaxy Digital Майка Новограца осваивает одно из самых важных направлений криптоиндустрии - майнинг. Она начинает предоставлять финансовые услуги, специально предназначенные для майнеров криптовалюты.
А разработчики расширения MetaMask для работы с блокчейном Ethereum добавили возможности обмена токенов в своем интерфейсе.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, опустился на 1,4% - до 10617 долларов с капитализацией 196,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,5% - до 367,4 доллара при капитализации 38,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 4,5% - до 0,2452 доллара, его капитализация составила 11,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,6% - до 45,7 доллара с капитализацией 3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 335,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит оставаться очень волатильным. Можно ожидать, что биткоин будет двигаться в широком диапазоне 10500-10700 долларов, Ethereum - в коридоре 364-367 долларов, XRP - у отметок 0,24-0,25 доллара, а Litecoin - на уровнях 44-46 долларов.
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