Додано: Сер 07 жов, 2020 15:54

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 7 октября к 15.02 GMT+3 падала на 2,3% до 41,69 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» корректируется вниз послей двух дней роста, приближавшего котировки к уровню 43 доллара за баррель сорта Brent.

Давление на рисковые активы и нефть в том числе оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он до итогов президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.

Кроме того, Американский институт нефти (API) отчитался о росте на 951 тысячу баррелей запасов нефти в США за прошлую неделю. Американское министерство энергетики опубликует свои оценки вечером, эксперты прогнозируют рост запасов на 294 тысячи баррелей. Это может оказаться первым за последние четыре недели повышением показателя.

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent на 2020 год до 41,19 доллара за баррель с 41,9 доллара. Ожидания на 2021 год понижены до 47,07 доллара с 49,07 доллара. Минэнерго США ожидает в 4-м квартале снижения запасов нефти в мировых хранилищах на 3 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году - на 0,3 миллиона.

Мировой спрос на нефть в сентябре составил 95,3 миллиона баррелей в сутки против 93,9 миллиона баррелей в сутки в августе, оценило минэнерго США. В годовом исчислении спрос опустился на 6,4 миллиона баррелей в сутки.

Спрос на нефть в мире в среднем по текущему году составит 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,6 миллиона в годовом исчислении) против прежних ожиданий на уровне 93,1 миллиона, считает минэнерго. В 2021 году ведомство ожидает роста на 6,3 миллиона баррелей в сутки до 99,1 миллиона против прежних оценок в 99,6 миллиона.

Минэнерго США увеличило прогноз средней добычи нефти в стране в текущем году на 70 тысяч баррелей в сутки (к прежним оценкам), до 11,45 миллиона, а на 2021 год - на 10 тысяч баррелей до 11,09 миллиона баррелей. Во втором квартале 2021 года ожидается снижение добычи до 11 миллионов баррелей в сутки, однако к концу 2021 года ожидается восстановление буровой активности, что позволит увеличить добычу нефти до 11,2 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 года. Добыча нефти в США в 2019 году составляла 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики ГК Forex Club

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