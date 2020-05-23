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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:54
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 7 октября к 15.02 GMT+3 падала на 2,3% до 41,69 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» корректируется вниз послей двух дней роста, приближавшего котировки к уровню 43 доллара за баррель сорта Brent.
Давление на рисковые активы и нефть в том числе оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он до итогов президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.
Кроме того, Американский институт нефти (API) отчитался о росте на 951 тысячу баррелей запасов нефти в США за прошлую неделю. Американское министерство энергетики опубликует свои оценки вечером, эксперты прогнозируют рост запасов на 294 тысячи баррелей. Это может оказаться первым за последние четыре недели повышением показателя.
Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent на 2020 год до 41,19 доллара за баррель с 41,9 доллара. Ожидания на 2021 год понижены до 47,07 доллара с 49,07 доллара. Минэнерго США ожидает в 4-м квартале снижения запасов нефти в мировых хранилищах на 3 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году - на 0,3 миллиона.
Мировой спрос на нефть в сентябре составил 95,3 миллиона баррелей в сутки против 93,9 миллиона баррелей в сутки в августе, оценило минэнерго США. В годовом исчислении спрос опустился на 6,4 миллиона баррелей в сутки.
Спрос на нефть в мире в среднем по текущему году составит 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,6 миллиона в годовом исчислении) против прежних ожиданий на уровне 93,1 миллиона, считает минэнерго. В 2021 году ведомство ожидает роста на 6,3 миллиона баррелей в сутки до 99,1 миллиона против прежних оценок в 99,6 миллиона.
Минэнерго США увеличило прогноз средней добычи нефти в стране в текущем году на 70 тысяч баррелей в сутки (к прежним оценкам), до 11,45 миллиона, а на 2021 год - на 10 тысяч баррелей до 11,09 миллиона баррелей. Во втором квартале 2021 года ожидается снижение добычи до 11 миллионов баррелей в сутки, однако к концу 2021 года ожидается восстановление буровой активности, что позволит увеличить добычу нефти до 11,2 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 года. Добыча нефти в США в 2019 году составляла 12,25 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:31
Криптовалюты устремились вниз вслед за фондовыми рынками
Основные криптовалюты в среду падают в цене, следуя вниз за мировыми фондовыми рынками. Кроме того, на рынок поступил и ряд негативных известий, касающихся дальнейшей судьбы именно цифровых валют.
В частности, Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) опубликовало окончательные правила, запрещающие продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам.
А финтех-компания Ripple Labs может переместить головной офис в иностранную юрисдикцию из-за неблагоприятного регулирования индустрии криптовалют в США.
Вместе с тем, от более существенного падения рынок удерживает ряд благоприятных корпоративных новостей. Например, Galaxy Digital Майка Новограца осваивает одно из самых важных направлений криптоиндустрии - майнинг. Она начинает предоставлять финансовые услуги, специально предназначенные для майнеров криптовалюты.
А разработчики расширения MetaMask для работы с блокчейном Ethereum добавили возможности обмена токенов в своем интерфейсе.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, опустился на 1,4% - до 10617 долларов с капитализацией 196,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,5% - до 367,4 доллара при капитализации 38,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 4,5% - до 0,2452 доллара, его капитализация составила 11,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,6% - до 45,7 доллара с капитализацией 3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 335,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит оставаться очень волатильным. Можно ожидать, что биткоин будет двигаться в широком диапазоне 10500-10700 долларов, Ethereum - в коридоре 364-367 долларов, XRP - у отметок 0,24-0,25 доллара, а Litecoin - на уровнях 44-46 долларов.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:53
Криптовалюты вновь колеблются из-за неопределённости с мерами поддержки мировой экономики
Основные криптовалюты в четверг немного подрастают, но в целом продолжают демонстрировать довольно невнятную динамику, что связано с соответствующими движениями на фондовых рынках.
По-прежнему остро стоит вопрос преодоления экономических последствий пандемии коронавируса для крупнейших стран мира. При этом договорённости по поводу финансовой помощи экономикам до сих пор достигнуты далеко не везде. Так, например, сильно взволновала инвесторов ситуация в США, где президент страны Дональд Трамп решил отложить рассмотрение этого вопроса до президентских выборов (до ноября). Пока же в этом смысле там царит полная неопределённость.
Рынок криптовалют во многом копирует движение мировых финансовых рынков, поэтому в результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подрос только на 0,1% - до 10629 долларов с капитализацией 196,6 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,1% - до 339,2 доллара при капитализации 38,3 млрд долларов. XRP практически не изменился в цене, торгуясь на уровне 0,2425 доллара, его капитализация составила 11,1 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1% - до 46,3 доллара с капитализацией 3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 335,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит смотреться достаточно неуверенно и совершать широкие колебания, постоянно перемещаясь из положительной в отрицательную область. Многое будет зависеть и от характера поступающих на него новостей. В целом, биткоин, вероятно, будет держаться вблизи отметки 10500 долларов, Ethereum - у 340 долларов, XRP - недалеко от уровня 0,24 доллара, а Litecoin - рядом с 45 долларами.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:15
Гривна стабильна, несмотря на сокращение международных резервов Украины
Курс украинской гривны торгуется на отметке 28,32 гривны за доллар, оставаясь достаточно стабильным и продолжая движение в коридоре 28,3-28,4 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7%, до 26,5 млрд долларов. По итогам августа они составляли более 29 млрд долларов. На динамику резервов повлияли в частности операции Национального банка на межбанковском валютном рынке – регулятор продал 231,5 млн долларов и купил 34 млн долларов. Кроме того, 25 октября в Украине стартуют очередные местные выборы, что также является внутренним фактором влияния на динамику курса гривны. Вероятно, в ближайшей перспективе национальная валюта продолжит сохранять относительную стабильность и будет и дальше двигаться в диапазоне 28,3-28,4 гривны за доллар.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:28
Обзор: нефть после паузы продолжила рост этой недели
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 8 октября к 16.40 GMT+3 росла на 2,7% до 43,14 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» после одного дня перерыва продолжил расти – третий день на этой неделе.
Поддержка приходит от общего оптимизма на рынках рискового капитала. Ему поспособствовали призывы Трампа к конгрессу принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.
Фундаментальную поддержку нефтяным котировкам оказывают новости о приближении урагана "Дельта" к восточным берегам США. Нефтедобывающие компании уже эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в Мексиканском заливе. Урагану уже присвоена вторая категория, и есть риск, что он усилится до третьей.
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю поднялись на 0,5 миллиона баррелей (0,1%) до 492,9 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны – при прогнозах роста на 0,4 миллиона.
Запасы бензина в США сократились на 1,4 миллиона баррелей (0,6%) до 226,7 миллиона баррелей при прогнозах снижения показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1 миллион баррелей (0,6%) до 171,8 миллиона баррелей, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли за неделю на 0,4 миллиона баррелей - до 56,5 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю уменьшился на 1,1 миллиона баррелей (0,2%) до 642 миллионов баррелей, также оценило минэнерго.
ОПЕК оценила, что добыча сланцевой нефти в США снизится с 11,7 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 10,9 миллиона в 2020 году. Затем к 2025 году ожидается рост до 14,5 миллиона баррелей и до максимума в 15,8 миллиона к 2030 году. Затем показатель перейдет к снижению - до 15,4 миллиона баррелей в сутки к 2035 году, 14,3 миллиона к 2040 году и 13,3 миллиона к 2045 году.
Суммарная добыча жидких углеводородов в США вырастет с 18,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 20,3 миллиона к 2030 году, а затем снизится до 16,6 миллиона к 2045 году, оценил картель.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:39
Курс украинской гривны несколько укрепился и поднялся к отметке 28,24 гривны за доллар.
Позитивная динамика национальной валюты наблюдается после того, как Украина подписала меморандум о взаимопонимании с британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance, которое предоставит украинской стороне кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.
Кроме того, премьер-министр Великобритании предложил Украине присоединиться к международному механизму COVAX, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.
Вместе с тем, стало известно, что импорт товаров в Украину в январе-сентябре 2020 года составил более 38 млрд долларов, что на 11,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, экспорт достиг отметки 35,1 млрд долларов, снизившись на 5,6%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна имеет шансы продолжить умеренный рост и теперь будет стремиться к отметкам 28,1-28,2 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:49
Основные криптовалюты в пятницу перешли к довольно активному росту котировок на фоне целого ряда благоприятных для рынка новостей. В частности, биржа Coinbase добавила две новые криптовалюты Balancer и Ren. А биткоин-биржа OKCoin открыла офис в Сингапуре.
Кроме того, платежная компания Square инвестировала 50 млн долларов в биткоин. Ей было куплено почти 5 тысяч биткоинов, что составляет 1% активов компании.
А компания Ripple начала предоставлять кредитные линии для финансирования мгновенных трансграничных платежей.
На фоне всех этих в целом благоприятных для рынка событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 2,4% - до 10906 долларов с капитализацией 201,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,5% - до 367,4 доллара при капитализации 39,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,5% - до 0,2514 доллара, его капитализация составила 11,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,3% - до 46,9 доллара с капитализацией 3,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 344,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, нынешний период подъема на рынке будет не очень долгим, так как в целом на нем сохраняется нестабильная ситуация. Проблемы с коронавирусом и мерами поддержки пострадавших от него экономик остаются в центре внимания инвесторов. Пока эти вопросы еще очень далеки от какого-либо позитивного разрешения.
В случае очередного перехода к снижению котировок биткоин рискует опуститься до отметки 10800 долларов, Ethereum - пойти вниз до уровня 365 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - ослабеть до 45 долларов.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:13
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику на хорошей статистике из Китая и в ожидании решений по мерам поддержки от властей США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,8% на ожиданиях новых государственных мер поддержки экономики США.
Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления американского президента Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.
Вместе с тем, негативный эффект на рынки оказала макроэкономическая статистика. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшился всего на 9 тысяч вместо предполагаемых 17 тысяч - показатель достиг уровня 840 тысяч заявок.
Азиатские биржи в пятницу преимущественно растут, при этом индексы Китая прибавляют сразу 2-3% в первый день торгов после длительных выходных и на данных хорошей внутренней статистики.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая в сентябре показал рост до 54,8 пункта против уровня августа в 54 пункта. Показатель остается выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности в стране.
Вместе с тем, активность участников рынка тормозит фактор президентских выборов в США в ноябре. Они пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
Европейские рынки продолжают рост предыдущего дня вслед за торговыми площадками США и Азии.
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