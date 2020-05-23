Додано: Чет 08 жов, 2020 18:28

Обзор: нефть после паузы продолжила рост этой недели﻿

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 8 октября к 16.40 GMT+3 росла на 2,7% до 43,14 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» после одного дня перерыва продолжил расти – третий день на этой неделе.

Поддержка приходит от общего оптимизма на рынках рискового капитала. Ему поспособствовали призывы Трампа к конгрессу принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Фундаментальную поддержку нефтяным котировкам оказывают новости о приближении урагана "Дельта" к восточным берегам США. Нефтедобывающие компании уже эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в Мексиканском заливе. Урагану уже присвоена вторая категория, и есть риск, что он усилится до третьей.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю поднялись на 0,5 миллиона баррелей (0,1%) до 492,9 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны – при прогнозах роста на 0,4 миллиона.

Запасы бензина в США сократились на 1,4 миллиона баррелей (0,6%) до 226,7 миллиона баррелей при прогнозах снижения показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1 миллион баррелей (0,6%) до 171,8 миллиона баррелей, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли за неделю на 0,4 миллиона баррелей - до 56,5 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю уменьшился на 1,1 миллиона баррелей (0,2%) до 642 миллионов баррелей, также оценило минэнерго.

ОПЕК оценила, что добыча сланцевой нефти в США снизится с 11,7 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 10,9 миллиона в 2020 году. Затем к 2025 году ожидается рост до 14,5 миллиона баррелей и до максимума в 15,8 миллиона к 2030 году. Затем показатель перейдет к снижению - до 15,4 миллиона баррелей в сутки к 2035 году, 14,3 миллиона к 2040 году и 13,3 миллиона к 2045 году.

Суммарная добыча жидких углеводородов в США вырастет с 18,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 20,3 миллиона к 2030 году, а затем снизится до 16,6 миллиона к 2045 году, оценил картель.

Аналитики ГК Forex Club

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