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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:00
Гривна колеблется из-за возможного ужесточения карантина в Украине
Курс украинской гривны продолжает совершать колебания в нешироком диапазоне и опустился к отметке 28,31 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается в том числе и после сообщения о том, что соглашение о возможности участия польского нефтегазового концерна PGNiG в процессе приватизации энергетического сектора Украины будет подписано в ближайшее время.
Кроме того, стало известно, что кабинет министров Украины намерен во вторник ужесточить карантинные ограничения в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом. Власти намерены ограничить максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях, но полный локдаун вводить в стране не планируется.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит совершать колебания вблизи достигнутых ранее уровней, можно ожидать отметок 28,2-38,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:07
Основные криптовалюты во вторник растут в цене на сообщениях о том, что власти Евросоюза серьезно задумались о создании собственной цифровой валюты. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила об этом в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.
А испанским депутатам раздали криптовалюту, чтобы научить их с ней обращаться.
Еще одна хорошая новость состоит в том, что управляющий активами Grayscale Investments подтвердил регистрацию своего Ethereum-траста в качестве компании, подотчетной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это второй криптовалютный траст, зарегистрированный в таком качестве в SEC. Первым в начале текущего года стал биткоин-траст Grayscale GBTC.
Вместе с тем, несколько тревожат участников рынка слухи о том, что страны G7 могут выступить против запуска криптовалюты Libra. По их мнению, такие проекты не должны реализовываться до тех пор, пока надлежащим образом не будут учтены необходимые правовые, регулирующие и контрольные требования.
На фоне всех этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,1% - до 11529 долларов с капитализацией 281,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3% - до 386,2 доллара при капитализации 43,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,8% - до 0,2573 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,4% - до 50,4 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 364,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще подрасти, подхваченный волной позитивных новостей. В этом случае курс биткоина может подняться до 11700 долларов, Ethereum - до 390 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 52 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
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- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
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