Додано: Вів 13 жов, 2020 10:07

Основные криптовалюты во вторник растут в цене на сообщениях о том, что власти Евросоюза серьезно задумались о создании собственной цифровой валюты. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила об этом в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

А испанским депутатам раздали криптовалюту, чтобы научить их с ней обращаться.

Еще одна хорошая новость состоит в том, что управляющий активами Grayscale Investments подтвердил регистрацию своего Ethereum-траста в качестве компании, подотчетной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это второй криптовалютный траст, зарегистрированный в таком качестве в SEC. Первым в начале текущего года стал биткоин-траст Grayscale GBTC.

Вместе с тем, несколько тревожат участников рынка слухи о том, что страны G7 могут выступить против запуска криптовалюты Libra. По их мнению, такие проекты не должны реализовываться до тех пор, пока надлежащим образом не будут учтены необходимые правовые, регулирующие и контрольные требования.

На фоне всех этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,1% - до 11529 долларов с капитализацией 281,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3% - до 386,2 доллара при капитализации 43,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,8% - до 0,2573 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,4% - до 50,4 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 364,8 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще подрасти, подхваченный волной позитивных новостей. В этом случае курс биткоина может подняться до 11700 долларов, Ethereum - до 390 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 52 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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