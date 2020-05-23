Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 13 октября к 13.26 GMT+3 росла на 1,8% до 42,47 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» корректируется после двух дней снижения котировок в направлении уровня 41 доллар за баррель сорта Brent. Инвесторы надеются, что члены ОПЕК+ на заседании, которое должно состояться на следующей неделе, обратят внимание на угрозы дисбаланса на мировом рынке и примут необходимые меры для поддержки котировок.

Международное энергетической агентство (МЭА) ожидает роста цены нефти до 70 долларов за баррель к 2025 году и до 75 долларов к 2030 году.

Мировой спрос на нефть под влиянием карантина из-за COVID-19 в 2020 году упадет на 8% в годовом исчислении, то есть на 8 миллионов баррелей в сутки, оценило МЭА. В 2021 году спрос на нефть поднимется на 5 миллионов баррелей в сутки, а вернется к докризисным уровням (97,9 миллиона в 2019 году) только к 2023 году. Затем, вплоть до 2030 года он будет прибавлять за год в среднем 0,7 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году спрос ожидается на уровне 99,9 миллиона баррелей в сутки, в 2030 году - 103,2 миллиона и 104,1 миллиона в 2040 году, оценило МЭА.

США восстановят добычу сланцевой нефти к 2022 году, считает МЭА. Максимума инвестиции в американскую сланцевую отрасль достигли в 2014 году - около 125 миллиардов долларов, но затем в 2016 году упали ниже 40 миллиардов в связи с падением цен на нефть. Показатель восстановился до примерно 100 миллиардов долларов в 2018-2019 годах, но в 2020 году вновь ожидается на уровне около 45 миллиардов, оценило МЭА.

Поставки нефти в Китай в сентябре увеличились на 17,5% в годовом исчислении и на 5,5% в месячном до 11,8 миллиона баррелей в сутки, сообщил Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. За сентябрь КНР импортировала 48,48 миллиона тонн нефти. Рекорд по импорту нефти в Поднебесную был поставлен в июне – на уровне 12,94 миллиона баррелей в сутки. За три квартала 2020 года Китай импортировал 416 миллионов тонн нефти - 11,08 миллиона баррелей в сутки, это на 12,7% больше, чем годом ранее.

Аналитики ГК Forex Club

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