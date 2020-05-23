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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:00
Гривна колеблется из-за возможного ужесточения карантина в Украине
Курс украинской гривны продолжает совершать колебания в нешироком диапазоне и опустился к отметке 28,31 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается в том числе и после сообщения о том, что соглашение о возможности участия польского нефтегазового концерна PGNiG в процессе приватизации энергетического сектора Украины будет подписано в ближайшее время.
Кроме того, стало известно, что кабинет министров Украины намерен во вторник ужесточить карантинные ограничения в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом. Власти намерены ограничить максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях, но полный локдаун вводить в стране не планируется.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит совершать колебания вблизи достигнутых ранее уровней, можно ожидать отметок 28,2-38,3 гривны за доллар.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:07
Основные криптовалюты во вторник растут в цене на сообщениях о том, что власти Евросоюза серьезно задумались о создании собственной цифровой валюты. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила об этом в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.
А испанским депутатам раздали криптовалюту, чтобы научить их с ней обращаться.
Еще одна хорошая новость состоит в том, что управляющий активами Grayscale Investments подтвердил регистрацию своего Ethereum-траста в качестве компании, подотчетной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это второй криптовалютный траст, зарегистрированный в таком качестве в SEC. Первым в начале текущего года стал биткоин-траст Grayscale GBTC.
Вместе с тем, несколько тревожат участников рынка слухи о том, что страны G7 могут выступить против запуска криптовалюты Libra. По их мнению, такие проекты не должны реализовываться до тех пор, пока надлежащим образом не будут учтены необходимые правовые, регулирующие и контрольные требования.
На фоне всех этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,1% - до 11529 долларов с капитализацией 281,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3% - до 386,2 доллара при капитализации 43,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,8% - до 0,2573 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,4% - до 50,4 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 364,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще подрасти, подхваченный волной позитивных новостей. В этом случае курс биткоина может подняться до 11700 долларов, Ethereum - до 390 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 52 долларов.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 13 октября к 13.26 GMT+3 росла на 1,8% до 42,47 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» корректируется после двух дней снижения котировок в направлении уровня 41 доллар за баррель сорта Brent. Инвесторы надеются, что члены ОПЕК+ на заседании, которое должно состояться на следующей неделе, обратят внимание на угрозы дисбаланса на мировом рынке и примут необходимые меры для поддержки котировок.
Международное энергетической агентство (МЭА) ожидает роста цены нефти до 70 долларов за баррель к 2025 году и до 75 долларов к 2030 году.
Мировой спрос на нефть под влиянием карантина из-за COVID-19 в 2020 году упадет на 8% в годовом исчислении, то есть на 8 миллионов баррелей в сутки, оценило МЭА. В 2021 году спрос на нефть поднимется на 5 миллионов баррелей в сутки, а вернется к докризисным уровням (97,9 миллиона в 2019 году) только к 2023 году. Затем, вплоть до 2030 года он будет прибавлять за год в среднем 0,7 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году спрос ожидается на уровне 99,9 миллиона баррелей в сутки, в 2030 году - 103,2 миллиона и 104,1 миллиона в 2040 году, оценило МЭА.
США восстановят добычу сланцевой нефти к 2022 году, считает МЭА. Максимума инвестиции в американскую сланцевую отрасль достигли в 2014 году - около 125 миллиардов долларов, но затем в 2016 году упали ниже 40 миллиардов в связи с падением цен на нефть. Показатель восстановился до примерно 100 миллиардов долларов в 2018-2019 годах, но в 2020 году вновь ожидается на уровне около 45 миллиардов, оценило МЭА.
Поставки нефти в Китай в сентябре увеличились на 17,5% в годовом исчислении и на 5,5% в месячном до 11,8 миллиона баррелей в сутки, сообщил Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. За сентябрь КНР импортировала 48,48 миллиона тонн нефти. Рекорд по импорту нефти в Поднебесную был поставлен в июне – на уровне 12,94 миллиона баррелей в сутки. За три квартала 2020 года Китай импортировал 416 миллионов тонн нефти - 11,08 миллиона баррелей в сутки, это на 12,7% больше, чем годом ранее.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:55
Основные криптовалюты в среду умеренно снижаются в цене на фоне сообщения о том, что власти Испании обяжут инвесторов декларировать криптовалюту. Сейчас они готовят пакет законов для регулирования цифровых активов. Инициатива направлена на борьбу с налоговым мошенничеством
Вместе с тем, позитивным сигналом для крипторынка стало сообщение о том, что аудиторская компания PwC оценила эффект от повсеместного внедрения блокчейна в 1,7 трлн долларов.
Кроме того, разработчики Ethereum 2.0 успешно запустили тестовую сеть Zinken и протестировали создание блока генезиса ETH 2.0. Zinken запущена после неудачного развертывания тестовой сети Spadina.
А разработчики Ethereum Classic внедрили систему MESS для предотвращения атак 51%, которая должна сделать такие атаки на блокчейн чрезвычайно дорогими.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,8% - до 11408 долларов с капитализацией 211 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,8% - до 382,8 доллара при капитализации 43,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,7% - до 0,2566 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,1% - до 50,4 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 361,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит колебаться и будет постоянно переходить из положительной в отрицательную область в зависимости от характера поступающих новостей. Вероятно, биткоин в ближайшей перспективе не отойдет далеко от отметки 11500 долларов, Ethereum будет держаться вблизи уровня 380 долларов, XRP - у 0,25 доллара, а Litecoin - около 50 долларов.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:00
Гривна стабильна, несмотря на продление до конца года карантина по коронавирусу в Украине
Курс украинской гривны практически не меняется и торгуется на уровне 28,34 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается после того, как кабинет министров Украины на внеочередном заседании продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года. Согласно правилам этого карантина, в зависимости от уровня заражения коронавирусной инфекцией устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Кроме того, министерство финансов страны сообщило, что Украина потратила уже 45% фонда борьбы с коронавирусом COVID-19.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит удерживать свои позиции, несмотря на внутренний негатив, и будет двигаться вблизи отметки 28,3 гривны за доллар.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:11
Мировые фондовые рынки в среду в основном идут вниз на негативе по вакцине от коронавируса и слабой европейской статистике.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,6% после появления плохих новостей относительно распространения коронавируса. Так, компания Johnson&Johnson заявила о том, что приостановила предоставление доз своей вакцины от коронавируса участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. А компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения инфекции антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".
Азиатские биржи в среду снижаются в пределах 0,5% в то время, как инвесторы продолжают оценивать перспективы принятия нового пакета мер по поддержке экономики США. Итоги переговоров могут зависеть от итогов президентских выборов 3 ноября.
Европейские рынки не показывают единой динамики после выхода негативной статистики по экономике. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал сразу до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре при ожидаемом снижении только до 73 пунктов. Безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,5% с 4,1% в мае-июле, хотя на рынке ожидали рост индикатора до 4,3%.
Участники торгов также продолжают оценивать новости из Великобритании, где ранее на текущей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе карантинных мер в зависимости от присвоенного уровня.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:58
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 14 октября к 15.00 GMT+3 снижалась на 0,3% до 42,31 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» опять попал под давление страхов по поводу ослабления спроса из-за ускоряющегося распространения заражения коронавирусом в мире.
Между тем, международное энергетическое агентство (МЭА) оценило, что ОПЕК+ улучшила дисциплину и в сентябре повысила уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 103% против августовских 98%. Сказалось резкое сокращение добычи нефти в ОАЭ. Тем не менее нарушитель соглашения - ОАЭ - пока должны еще 33 миллиона баррелей (сокращения), Ирак - 17 миллионов. При этом ОПЕК исполнила соглашение на 106% (понизив добычу на 340 тысяч баррелей в сутки к августу и на 4,3 миллиона баррелей в годовом исчислении до 24,08 миллиона), "не ОПЕК" - на 99%.
В целом, сентябрьская добыча нефти в мире снизилась на 0,6 миллиона баррелей в сутки до 91,1 миллиона в месячном исчислении, оценило МЭА. Это снижение более чем компенсировало скачок добычи в США, возобновивших ее после остановки из-за ураганов. В четвертом квартале МЭА ожидает повышения мировой добычи до 92 миллионов баррелей в сутки против 91,3 миллиона в третьем квартале.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе сократились на 22,1 миллиона баррелей к июлю до 3,194 миллиарда баррелей, что на 209,1 миллиона баррелей больше средней величины за пять лет, оценило МЭА. Этот показатель ОПЕК+ использует для оценки эффективности соглашения по сокращению добычи. В сентябре запасы нефти в США и Японии уменьшились на 6,5 и 1,8 миллиона баррелей соответственно, а в Европе они выросли на 3,3 миллиона баррелей, также оценило МЭА.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 09:51
Основные криптовалюты в четверг продолжают демонстрировать достаточно невнятную динамику, несмотря на преимущественно позитивный новостной фон.
Так, например, аналитики банковского гиганта JPMorgan считают, что в ближайшем будущем многие крупные платежные компании добавят возможность покупки биткоина в свои приложения.
Кроме того, инвесткомпания Fidelity Investment ожидает, что капитализация этой криптовалюты вскоре превысит отметку в 1 трлн долларов.
А экосистема Ethereum получила новый язык программирования для написания смарт-контрактов под названием Fe, что несколько поддержало курс цифровой валюты.
Но, преимущественно игнорируя эти благоприятные известия, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,5% - до 11394 долларов с капитализацией 210,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,3% - до 377,2 доллара при капитализации 42,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,6% - до 0,2472 доллара, его капитализация составила 11,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,6% - до 49,6 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 359,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе продолжит чувствовать себя достаточно неуверенно из-за общей нервозности инвесторов на мировых рынках. Это связано, прежде всего, со все ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса во многих странах мира.
При негативном сценарии развития событий биткоин вскоре рискует опуститься до отметки 11300 долларов, Ethereum - скатиться к уровню 370 долларов, XRP - дойти до 0,24 доллара, а Litecoin - до 48 долларов.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 10:01
Гривна почти не меняется в цене, но на на валютном рынке нервозно
Курс украинской гривны практически не меняется, торгуясь на уровне 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается в виду отсутствия активно влияющих на рынок новостей.
Вместе с тем, ситуация на валютных рынках, как украинском, так и в целом мировом, остается достаточно тревожной. Это связано, прежде всего, с распространением коронавируса и негативными экономическими последствиями пандемии. Многие страны вынуждены вводить новые ограничительные меры, что без сомнения плохо скажется на состоянии мировой экономики.
Можно ожидать, что гривна в ближайшее время будет пытаться сохранять относительную стабильность, но все же настроения инвесторов будут довольно подавленными. Национальная валюта, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар.
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