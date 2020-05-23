|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:00
Гривна колеблется из-за возможного ужесточения карантина в Украине
Курс украинской гривны продолжает совершать колебания в нешироком диапазоне и опустился к отметке 28,31 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается в том числе и после сообщения о том, что соглашение о возможности участия польского нефтегазового концерна PGNiG в процессе приватизации энергетического сектора Украины будет подписано в ближайшее время.
Кроме того, стало известно, что кабинет министров Украины намерен во вторник ужесточить карантинные ограничения в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом. Власти намерены ограничить максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях, но полный локдаун вводить в стране не планируется.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит совершать колебания вблизи достигнутых ранее уровней, можно ожидать отметок 28,2-38,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:07
Основные криптовалюты во вторник растут в цене на сообщениях о том, что власти Евросоюза серьезно задумались о создании собственной цифровой валюты. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила об этом в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.
А испанским депутатам раздали криптовалюту, чтобы научить их с ней обращаться.
Еще одна хорошая новость состоит в том, что управляющий активами Grayscale Investments подтвердил регистрацию своего Ethereum-траста в качестве компании, подотчетной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это второй криптовалютный траст, зарегистрированный в таком качестве в SEC. Первым в начале текущего года стал биткоин-траст Grayscale GBTC.
Вместе с тем, несколько тревожат участников рынка слухи о том, что страны G7 могут выступить против запуска криптовалюты Libra. По их мнению, такие проекты не должны реализовываться до тех пор, пока надлежащим образом не будут учтены необходимые правовые, регулирующие и контрольные требования.
На фоне всех этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,1% - до 11529 долларов с капитализацией 281,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3% - до 386,2 доллара при капитализации 43,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,8% - до 0,2573 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,4% - до 50,4 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 364,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще подрасти, подхваченный волной позитивных новостей. В этом случае курс биткоина может подняться до 11700 долларов, Ethereum - до 390 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 52 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 13 октября к 13.26 GMT+3 росла на 1,8% до 42,47 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» корректируется после двух дней снижения котировок в направлении уровня 41 доллар за баррель сорта Brent. Инвесторы надеются, что члены ОПЕК+ на заседании, которое должно состояться на следующей неделе, обратят внимание на угрозы дисбаланса на мировом рынке и примут необходимые меры для поддержки котировок.
Международное энергетической агентство (МЭА) ожидает роста цены нефти до 70 долларов за баррель к 2025 году и до 75 долларов к 2030 году.
Мировой спрос на нефть под влиянием карантина из-за COVID-19 в 2020 году упадет на 8% в годовом исчислении, то есть на 8 миллионов баррелей в сутки, оценило МЭА. В 2021 году спрос на нефть поднимется на 5 миллионов баррелей в сутки, а вернется к докризисным уровням (97,9 миллиона в 2019 году) только к 2023 году. Затем, вплоть до 2030 года он будет прибавлять за год в среднем 0,7 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году спрос ожидается на уровне 99,9 миллиона баррелей в сутки, в 2030 году - 103,2 миллиона и 104,1 миллиона в 2040 году, оценило МЭА.
США восстановят добычу сланцевой нефти к 2022 году, считает МЭА. Максимума инвестиции в американскую сланцевую отрасль достигли в 2014 году - около 125 миллиардов долларов, но затем в 2016 году упали ниже 40 миллиардов в связи с падением цен на нефть. Показатель восстановился до примерно 100 миллиардов долларов в 2018-2019 годах, но в 2020 году вновь ожидается на уровне около 45 миллиардов, оценило МЭА.
Поставки нефти в Китай в сентябре увеличились на 17,5% в годовом исчислении и на 5,5% в месячном до 11,8 миллиона баррелей в сутки, сообщил Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. За сентябрь КНР импортировала 48,48 миллиона тонн нефти. Рекорд по импорту нефти в Поднебесную был поставлен в июне – на уровне 12,94 миллиона баррелей в сутки. За три квартала 2020 года Китай импортировал 416 миллионов тонн нефти - 11,08 миллиона баррелей в сутки, это на 12,7% больше, чем годом ранее.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:55
Основные криптовалюты в среду умеренно снижаются в цене на фоне сообщения о том, что власти Испании обяжут инвесторов декларировать криптовалюту. Сейчас они готовят пакет законов для регулирования цифровых активов. Инициатива направлена на борьбу с налоговым мошенничеством
Вместе с тем, позитивным сигналом для крипторынка стало сообщение о том, что аудиторская компания PwC оценила эффект от повсеместного внедрения блокчейна в 1,7 трлн долларов.
Кроме того, разработчики Ethereum 2.0 успешно запустили тестовую сеть Zinken и протестировали создание блока генезиса ETH 2.0. Zinken запущена после неудачного развертывания тестовой сети Spadina.
А разработчики Ethereum Classic внедрили систему MESS для предотвращения атак 51%, которая должна сделать такие атаки на блокчейн чрезвычайно дорогими.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,8% - до 11408 долларов с капитализацией 211 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,8% - до 382,8 доллара при капитализации 43,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,7% - до 0,2566 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,1% - до 50,4 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 361,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит колебаться и будет постоянно переходить из положительной в отрицательную область в зависимости от характера поступающих новостей. Вероятно, биткоин в ближайшей перспективе не отойдет далеко от отметки 11500 долларов, Ethereum будет держаться вблизи уровня 380 долларов, XRP - у 0,25 доллара, а Litecoin - около 50 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:00
Гривна стабильна, несмотря на продление до конца года карантина по коронавирусу в Украине
Курс украинской гривны практически не меняется и торгуется на уровне 28,34 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается после того, как кабинет министров Украины на внеочередном заседании продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года. Согласно правилам этого карантина, в зависимости от уровня заражения коронавирусной инфекцией устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Кроме того, министерство финансов страны сообщило, что Украина потратила уже 45% фонда борьбы с коронавирусом COVID-19.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит удерживать свои позиции, несмотря на внутренний негатив, и будет двигаться вблизи отметки 28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:11
Мировые фондовые рынки в среду в основном идут вниз на негативе по вакцине от коронавируса и слабой европейской статистике.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,6% после появления плохих новостей относительно распространения коронавируса. Так, компания Johnson&Johnson заявила о том, что приостановила предоставление доз своей вакцины от коронавируса участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. А компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения инфекции антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".
Азиатские биржи в среду снижаются в пределах 0,5% в то время, как инвесторы продолжают оценивать перспективы принятия нового пакета мер по поддержке экономики США. Итоги переговоров могут зависеть от итогов президентских выборов 3 ноября.
Европейские рынки не показывают единой динамики после выхода негативной статистики по экономике. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал сразу до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре при ожидаемом снижении только до 73 пунктов. Безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,5% с 4,1% в мае-июле, хотя на рынке ожидали рост индикатора до 4,3%.
Участники торгов также продолжают оценивать новости из Великобритании, где ранее на текущей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе карантинных мер в зависимости от присвоенного уровня.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:58
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 14 октября к 15.00 GMT+3 снижалась на 0,3% до 42,31 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» опять попал под давление страхов по поводу ослабления спроса из-за ускоряющегося распространения заражения коронавирусом в мире.
Между тем, международное энергетическое агентство (МЭА) оценило, что ОПЕК+ улучшила дисциплину и в сентябре повысила уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 103% против августовских 98%. Сказалось резкое сокращение добычи нефти в ОАЭ. Тем не менее нарушитель соглашения - ОАЭ - пока должны еще 33 миллиона баррелей (сокращения), Ирак - 17 миллионов. При этом ОПЕК исполнила соглашение на 106% (понизив добычу на 340 тысяч баррелей в сутки к августу и на 4,3 миллиона баррелей в годовом исчислении до 24,08 миллиона), "не ОПЕК" - на 99%.
В целом, сентябрьская добыча нефти в мире снизилась на 0,6 миллиона баррелей в сутки до 91,1 миллиона в месячном исчислении, оценило МЭА. Это снижение более чем компенсировало скачок добычи в США, возобновивших ее после остановки из-за ураганов. В четвертом квартале МЭА ожидает повышения мировой добычи до 92 миллионов баррелей в сутки против 91,3 миллиона в третьем квартале.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе сократились на 22,1 миллиона баррелей к июлю до 3,194 миллиарда баррелей, что на 209,1 миллиона баррелей больше средней величины за пять лет, оценило МЭА. Этот показатель ОПЕК+ использует для оценки эффективности соглашения по сокращению добычи. В сентябре запасы нефти в США и Японии уменьшились на 6,5 и 1,8 миллиона баррелей соответственно, а в Европе они выросли на 3,3 миллиона баррелей, также оценило МЭА.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:51
Основные криптовалюты в четверг продолжают демонстрировать достаточно невнятную динамику, несмотря на преимущественно позитивный новостной фон.
Так, например, аналитики банковского гиганта JPMorgan считают, что в ближайшем будущем многие крупные платежные компании добавят возможность покупки биткоина в свои приложения.
Кроме того, инвесткомпания Fidelity Investment ожидает, что капитализация этой криптовалюты вскоре превысит отметку в 1 трлн долларов.
А экосистема Ethereum получила новый язык программирования для написания смарт-контрактов под названием Fe, что несколько поддержало курс цифровой валюты.
Но, преимущественно игнорируя эти благоприятные известия, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,5% - до 11394 долларов с капитализацией 210,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,3% - до 377,2 доллара при капитализации 42,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,6% - до 0,2472 доллара, его капитализация составила 11,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,6% - до 49,6 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 359,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе продолжит чувствовать себя достаточно неуверенно из-за общей нервозности инвесторов на мировых рынках. Это связано, прежде всего, со все ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса во многих странах мира.
При негативном сценарии развития событий биткоин вскоре рискует опуститься до отметки 11300 долларов, Ethereum - скатиться к уровню 370 долларов, XRP - дойти до 0,24 доллара, а Litecoin - до 48 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:01
Гривна почти не меняется в цене, но на на валютном рынке нервозно
Курс украинской гривны практически не меняется, торгуясь на уровне 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается в виду отсутствия активно влияющих на рынок новостей.
Вместе с тем, ситуация на валютных рынках, как украинском, так и в целом мировом, остается достаточно тревожной. Это связано, прежде всего, с распространением коронавируса и негативными экономическими последствиями пандемии. Многие страны вынуждены вводить новые ограничительные меры, что без сомнения плохо скажется на состоянии мировой экономики.
Можно ожидать, что гривна в ближайшее время будет пытаться сохранять относительную стабильность, но все же настроения инвесторов будут довольно подавленными. Национальная валюта, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:56
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 15 октября к 15.31 GMT+3 падала на 3,4% до 41,84 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает оставаться под давлением страхов по поводу ослабления спроса в связи с введением ограничительных мер из-за ускоряющегося распространения заражения коронавирусом в мире.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон ввел комендантский час в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.
Впрочем, есть факторы поддержки рынка. Американский институт нефти (API) оценил, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 5,4 миллиона баррелей при ожиданиях снижения лишь на 2,3 миллиона. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы позже в четверг. Эксперты полагают, что министерство зафиксирует снижение запасов на 2,8 миллиона баррелей.
Между тем, технический мониторинговый комитет ОПЕК+ начал встречу в формате видеоконференции. Он сделает предварительный анализ ситуации на рынке и подготовит соответствующий отчет для министерского мониторингового комитета альянса, который предложит рекомендации для всего ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки о сокращении добычи на заседании 19 октября. ОПЕК+ рассчитывает, что сможет постепенно нарастить добычу в рамках оговоренных условий сделки, несмотря на возможное развитие второй волны COVID-19 в мире.
Китайская государственная нефтехимическая корпорация China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) увеличила на 191,83 миллиарда кубометров – до 792,64 миллиарда - оценку доказанных запасов сланцевого газа на газовом месторождении Фулин (Fulin) в бассейне Сычуань. Sinopec намерена к 2025 году почти удвоить добычу сланцевого газа до 13 миллиардов кубометров в год. Общие доказанные геологические запасы сланцевого газа Sinopec в Китае составляют 940,77 миллиарда кубометров.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2245
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|362
|96607
|
|
|323
|112737
|
|
|575
|252887
|
Суб 23 тра, 2020 20:20
varlo
|